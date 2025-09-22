OBLIGAȚIILE pe care le au toți proprietarii și chiriașii din România, care locuiesc la bloc. Ce riscă datornicii la întreținere

Locuitul la bloc presupune și respectarea unor reguli de conviețuire, simple, care să asigure o atmosferă plăcută între locatari. Astfel, fiecare proprietar sau chiriaș trebuie să își adapteze comportamentul astfel încât să nu afecteze confortul celorlalți.

Ei bine, dacă apar probleme de comunicare cu vecinii se recomandă discuții deschise și civilizate pentru a găsi soluții rapide și pentru a se evita eventualele conflicte.

De asemenea, participarea la ședințele și activitățile organizate de asociația de proprietari, dar și propunerea de idei pentru îmbunătățirea condițiilor din bloc, contribuie la buna conviețuire a locatarilor.

Proprietarii de autoturisme sunt sfătuiți să nu blocheze accesul altor mașini sau să blocheze intrarea în bloc și să evite ocuparea locurilor rezervate ale vecinilor.

Totodată, proprietarii trebuie să aibă în vedere și întreținerea instalațiilor din apartament, având obligația obligația de a se asigura că acestea funcționează corect, pentru a preveni incidente care ar putea afecta și vecinii, precizează capital.ro.

Proprietarii trebuie să respecte regulile privind folosirea spațiilor comune, pentru că holurile, scările, lifturile, uscătoriile și curțile interioare sunt destinate tuturor locatarilor. Mai multl gunoiul trebuie dus doar în locurile amenajate, la pubelele speciale.

Una dintre cele mai importante reguli este și respectarea programului de liniște, între orele 22:00 și 08:00, precum și intervalul 13:00-14:00, conform Legii nr. 61/1991. Producerea zgomotului, prin muzică dată la maximum sau prin tot felul de scule sau electrocasnice zgomotoase poate constitui un alt motiv de scandal.

Proprietarii și chiriașii nu trebuie să neglijeze plata întreținerii. tot mai des, blocuri întregi rămân fără apă caldă sau căldură, pentru că unii vecini nu își plătesc dările.

Persoanele cu datorii foarte mari la întreținere trebuie să știe că riscă în unele cazuri să își piardă locuința. Unii au datorii de mii de lei și, astfel, afectează întreaga Asociație de Proprietari, iar administratorii ajung să îi dea în judecată. Datornicii sunt mai întâi înștiințați de sumele restante, apoi sunt notificați cu privire la pașii legali care se vor lua, notează evz.ro.

Dacă instanța admite cererea și emite o hotărâre, Asociația poate solicita executarea silită. Se instituie poprire pe conturi, se pune sechestru pe bunuri, inclusiv pe apartament. Conform Codului de procedură civilă, după obținerea titlului executoriu, executorul poate iniția vânzarea silită a apartamentului. Proprietarul e notificat, are un termen pentru a plăti datoria, iar dacă nici atunci nu o face, imobilul intră la licitație.