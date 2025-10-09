Prima pagină » Actualitate » ATENȚIE, ÎMPLETIT! Semnul de circulație care bagă sute de mii de șoferi români în ceață

09 oct. 2025, 14:11, Actualitate
Voi știați ce înseamnă noul semn de circulație care apare în imaginea de mai sus? Peste 300.000 de șoferi români au de-a face cu el, într-un stat european, iar semnul rutier este parte a unui catalog de indicatoare rutiere al Direcției Generale de Circulație.

Un nou indicator rutier ar părea că le dă bătăi de cap șoferilor. Este vorba despre un semn de circulație care este parte a unui catalog de indicatoare rutiere al Direcției Generale de Circulație din Spania. Odată cu actualizarea acestui catalog în 2025, conducătorii auto au parte de noutăți.

Printre acestea se numără și integrarea pe anumite drumuri a unui semn rutier – un indicator triunghiular roșu și alb în care apar pictograme cu mașini și 2 săgeți încrucișate.

Ce înseamnă, de fapt, noul semn de circulație din imagine. Peste 300.000 de șoferi români au de-a face cu el

Indicator triunghiular roși și alb – semnul rutier (p-35) care apare în Spania

Ce semnifică noul semn de circulație din Spania?

Astfel de indicatoare, de obicei, avertizează asupra unui posibil pericol. În situația de față, este voba despre un indicator rutier (denumit p-35) care poartă denumirea de „Împletit”. El indică „pericol din cauza proximității unei secțiuni dintr-o intersecție. Plus, o bifurcație unde vehiculele schimbă benzile, traversând căile și crescând astfel riscul de coliziuni”.

Datele indică faptul că un asemenea indicator este amplasat înainte de zona în care se îmbină străzile, avertizând asupra unei secțiuni de până la 1.500 de metri. În cazul în care nu este respectat indicatorul rutier, provocându-se chiar un accident, amenda este de până la 100 de euro. Amenda crește în funcție de gravitatea încălcării faptelor, cea mai mare fiind de peste 500 de euro, arată Ziarulromanesc.de.

Potrivit statisticilor estimative, în Spania există aproximativ 300.000 șoferi români.

