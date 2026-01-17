Prima pagină » Actualitate » Odată cu protestele din Danemarca, și Groenlanda iese în stradă. Inuiții protestează în capitala Nuuk și îi cer lui Trump să se oprească

Odată cu protestele din Danemarca, și Groenlanda iese în stradă. Inuiții protestează în capitala Nuuk și îi cer lui Trump să se oprească

17 ian. 2026, 18:19, Actualitate

Locuitorii din capitala Groenlandei, Nuuk, au organizat, sâmbătă, ample manifestații contra planurilor președintelui Trump de a anexa insula aflată sub patronajul Regatului Danemarcei. Tot sâmbătă, mii de danezi au ieșit în capitala Copenhaga, dar și în alte orașe ale țării pentru a-i susține pe groenlandezi

UPDATE: Manifestanții din Nuuk au ajuns acum în zona din fața consulatului american. Oamenii continuă să sosească din centrul orașului.

Mesajul premierului Orla Joelsen: Securitatea noastră revine NATO

La rândul său, premierul insulei, Orla Joelsen, a postat un mesaj pe contul de Facebook, însoțit de o fotografie cu toți membrii Parlamentului (photo from 2025):

Știu că mulți oameni urmăresc situația atent. Și le înțeleg pe deplin îngrijorarea. Iată de ce e important să fie absolut clar. Groenlanda face parte din Regatul Danemarcei și din NATO. Asta înseamnă că securitatea și apărarea noastră îi revin NATO. Este o linie fermă și fundamentală. (…)

Țara noastră are o importanță strategică, iar securitatea noastră contează. Pentru noi. Pentru aliații noștri. Și pentru stabilite în Arctica.

Demonstrațiile s-au extins în toată insula, sâmbătă, pentru a denunța planurile lui Trimp de a controla teritoriul Groenlandei. Groenlanda nu e de vânzare, scrie pe pancartele oamenilor veniți la Nuuk, relatează sermitsiaq.ag.

Sâmbăta demonstrațiilor. Ample proteste în Groenlanda, dar și în regatul danez

Pe reţelele de socializare, mii de persoane şi-au manifestat dorinţa de a participa la mitingurile organizate pe imensa insulă arctică, dar şi în Danemarca, respectiv la Copenhaga, Aarhus (centru), Aalborg (nord) şi Odense (sud), la iniţiativa mai multor organizaţii groenlandeze.

„Obiectivul este de a transmite un mesaj clar şi unanim în favoarea respectării democraţiei şi a drepturilor fundamentale ale omului în Groenlanda”, a explicat Uagut, organizaţia naţională pentru groenlandezi din Danemarca, pe site-ul său.

Capitala insulei, Nuuk, a fost luată cu asalt de către locuitori de pe întreg teritoriul

Jacobina Rødbjerg a ajuns din Amisut la Nuuk la timp ca să ia parte la demonstrație, care a început la ora locală 13. Femeia mărturisește că este foarte îngrijorată de soarta groenlandezilor. 

Mi-e greu să dorm acum. Mi-e teamă să nu se dărâme totul. Este cu adevărat înfricoșător pentru că sunt singură. Vreau să particip astăzi, căci nu am fost anul trecut. Suntem aici pentru că Kalaallit Nunaat Kalaallit ne aparține, spune ea.

Jacobina este înconjurată în scurt timp de alți oameni, lumea începe să se adune.

Pe lângă demonstrația din Nuuk, groenlandezii au ieșit să protesteze și în alte localități ale insulei. Sunt prevăzute demonstrații  la Qaqortoq, Aasiaat, Sisimiut și Ilulissat. În punctul maxim al protestului, după ora 13, oamenii scandează și flutură steagurile. Toți strigă la unison “Kalaallit Nunaat, Kalaallit pigaat” (Groenlanda aparține poporului Inuit!)

Printre cei prezenți se află mai mulți ofițeri de poliție, președintele Naalakkersuisut, Jens-Frederik Nielsen și președinta Inatsisartut – o organizație daneză care apără drepturile groelandezilor – Kim Kielsen. Se citește un poem, apoi se păstrează un minut de tăcere înainte de intonarea imnului național. Mulți participanți par mișcați.

Oamenii protestează ”pentru toți strămoșii”

Karren Jessen (foto dreapta) a venit alături de familie deoarece crede că Groenlanda trebuie să rămână o țară pașnică și independentă. 

Cred că Statele Unite ne cumpără, vom dispărea ca popor. Am venit pentru toți strămoșii mei. Sunt vremuri deosebit de dificile, spune ea cu ochii în lacrimi

Inuiții pledează pentru un statut egal cu restul lumii

Jens Salik și Laila s-au alăturat demonstrației din cauză că nu sunt de acord cu Donald Trump.

“Suntem oameni la fel ca oricare alții, pe picior de egalitate cu populația lumii“, spune Jens Salik și continuă:

“Nu sunt de acord cu el (Trump). Am fost nervoși înaintea întâlnirii din Statele Unite, dar ne-am calmat după întâlniri cu membrii Congresului american“ (n.r. – care au avut loc vineri la Copenhaga).

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

„Trebuie să o avem”. Interesele SUA în Groenlanda, dincolo de ambiția lui Trump. „Topirea suplimentară a gheții va încuraja China să extindă liniile de transport maritim în Arctica”

Italia refuză trimiterea de trupe europene în Groenlanda. Ministrul Apărării ironizează misiunea: „Sună ca începutul unei glume”

Recomandarea video

Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Cancan.ro
Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe greii de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” care l-a scos definitiv de pe post
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Proiectele majore care dinamizează vestul României în 2026. Investițiile în energie, căi ferate și autostrăzi, la final
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Cancan.ro
Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Materia întunecată, mai fierbinte la începutul Universului decât se credea până acum
ULTIMA ORĂ Donald Trump impune tarife vamale de 10% tuturor aliaților Groenlandei. De la 1 iunie 2026, crește tarifele la 25%
18:33
Donald Trump impune tarife vamale de 10% tuturor aliaților Groenlandei. De la 1 iunie 2026, crește tarifele la 25%
CONTROVERSĂ Se dă liber la înjurat politicieni? Ce propunere face un lider din guvernarea cancelarului Merz
17:58
Se dă liber la înjurat politicieni? Ce propunere face un lider din guvernarea cancelarului Merz
EXTERNE Stephen Miller, consilierul lui Donald Trump: „Danemarca este o țară mică, cu o economie și o armată minuscule. Nu pot apăra Groenlanda”
17:32
Stephen Miller, consilierul lui Donald Trump: „Danemarca este o țară mică, cu o economie și o armată minuscule. Nu pot apăra Groenlanda”
INEDIT Un grup de artiști spanioli costumați în Stephen Hawking a defilat pe străzile din Cádiz. Gestul, contestat de mulți, are un mesaj foarte serios
17:11
Un grup de artiști spanioli costumați în Stephen Hawking a defilat pe străzile din Cádiz. Gestul, contestat de mulți, are un mesaj foarte serios
MILITAR Proiectul 09851. Khabarovsk, primul submarin rusesc purtător standard de torpile nucleare Poseidon, va începe testele pe mare. „Operațiuni în adâncurile oceanului și în zona arctică”
17:07
Proiectul 09851. Khabarovsk, primul submarin rusesc purtător standard de torpile nucleare Poseidon, va începe testele pe mare. „Operațiuni în adâncurile oceanului și în zona arctică”
INEDIT Povestea bazarului istoric unde au început protestele din Iran
17:00
Povestea bazarului istoric unde au început protestele din Iran

Cele mai noi

Trimite acest link pe