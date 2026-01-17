Locuitorii din capitala Groenlandei, Nuuk, au organizat, sâmbătă, ample manifestații contra planurilor președintelui Trump de a anexa insula aflată sub patronajul Regatului Danemarcei. Tot sâmbătă, mii de danezi au ieșit în capitala Copenhaga, dar și în alte orașe ale țării pentru a-i susține pe groenlandezi.

UPDATE: Manifestanții din Nuuk au ajuns acum în zona din fața consulatului american. Oamenii continuă să sosească din centrul orașului.

Mesajul premierului Orla Joelsen: Securitatea noastră revine NATO

La rândul său, premierul insulei, Orla Joelsen, a postat un mesaj pe contul de Facebook, însoțit de o fotografie cu toți membrii Parlamentului (photo from 2025):

Știu că mulți oameni urmăresc situația atent. Și le înțeleg pe deplin îngrijorarea. Iată de ce e important să fie absolut clar. Groenlanda face parte din Regatul Danemarcei și din NATO. Asta înseamnă că securitatea și apărarea noastră îi revin NATO. Este o linie fermă și fundamentală. (…)

Țara noastră are o importanță strategică, iar securitatea noastră contează. Pentru noi. Pentru aliații noștri. Și pentru stabilite în Arctica.

Demonstrațiile s-au extins în toată insula, sâmbătă, pentru a denunța planurile lui Trimp de a controla teritoriul Groenlandei. Groenlanda nu e de vânzare, scrie pe pancartele oamenilor veniți la Nuuk, relatează sermitsiaq.ag.

Sâmbăta demonstrațiilor. Ample proteste în Groenlanda, dar și în regatul danez

Pe reţelele de socializare, mii de persoane şi-au manifestat dorinţa de a participa la mitingurile organizate pe imensa insulă arctică, dar şi în Danemarca, respectiv la Copenhaga, Aarhus (centru), Aalborg (nord) şi Odense (sud), la iniţiativa mai multor organizaţii groenlandeze.

„Obiectivul este de a transmite un mesaj clar şi unanim în favoarea respectării democraţiei şi a drepturilor fundamentale ale omului în Groenlanda”, a explicat Uagut, organizaţia naţională pentru groenlandezi din Danemarca, pe site-ul său.

Capitala insulei, Nuuk, a fost luată cu asalt de către locuitori de pe întreg teritoriul

Jacobina Rødbjerg a ajuns din Amisut la Nuuk la timp ca să ia parte la demonstrație, care a început la ora locală 13. Femeia mărturisește că este foarte îngrijorată de soarta groenlandezilor.

Mi-e greu să dorm acum. Mi-e teamă să nu se dărâme totul. Este cu adevărat înfricoșător pentru că sunt singură. Vreau să particip astăzi, căci nu am fost anul trecut. Suntem aici pentru că Kalaallit Nunaat Kalaallit ne aparține, spune ea.

Jacobina este înconjurată în scurt timp de alți oameni, lumea începe să se adune.

Pe lângă demonstrația din Nuuk, groenlandezii au ieșit să protesteze și în alte localități ale insulei. Sunt prevăzute demonstrații la Qaqortoq, Aasiaat, Sisimiut și Ilulissat. În punctul maxim al protestului, după ora 13, oamenii scandează și flutură steagurile. Toți strigă la unison “Kalaallit Nunaat, Kalaallit pigaat” (Groenlanda aparține poporului Inuit!)

Printre cei prezenți se află mai mulți ofițeri de poliție, președintele Naalakkersuisut, Jens-Frederik Nielsen și președinta Inatsisartut – o organizație daneză care apără drepturile groelandezilor – Kim Kielsen. Se citește un poem, apoi se păstrează un minut de tăcere înainte de intonarea imnului național. Mulți participanți par mișcați.

Oamenii protestează ”pentru toți strămoșii”

Karren Jessen (foto dreapta) a venit alături de familie deoarece crede că Groenlanda trebuie să rămână o țară pașnică și independentă.

Cred că Statele Unite ne cumpără, vom dispărea ca popor. Am venit pentru toți strămoșii mei. Sunt vremuri deosebit de dificile, spune ea cu ochii în lacrimi.

Inuiții pledează pentru un statut egal cu restul lumii

Jens Salik și Laila s-au alăturat demonstrației din cauză că nu sunt de acord cu Donald Trump.

“Suntem oameni la fel ca oricare alții, pe picior de egalitate cu populația lumii“, spune Jens Salik și continuă:

“Nu sunt de acord cu el (Trump). Am fost nervoși înaintea întâlnirii din Statele Unite, dar ne-am calmat după întâlniri cu membrii Congresului american“ (n.r. – care au avut loc vineri la Copenhaga).

