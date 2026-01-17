Proiectul 09851. Khabarovsk, primul submarin rusesc purtător standard de torpile nucleare Poseidon, va începe testele pe mare. „Operațiuni în adâncurile oceanului și în zona arctică”

Khabarovsk este primul submarin rusesc conceput de la început ca purtător standard pentru torpila nucleară Poseidon, depășind soluțiile anterioare care se bazau pe submarine modificate. În Rusia, Khabarovsk este clasificat ca un submarin nuclear Proiect 09851 de a patra generație, destinat misiunilor speciale, mai degrabă decât rolurilor tradiționale de patrulare.

Submarinul Khabarovsk combină caracteristicile asociate cu submarinele de atac nuclear și submarinele cu rachete de croazieră și prioritizează, în același timp, transportul de sisteme subacvatice autonome de mari dimensiuni.

Odată ce testele și testele de acceptare vor fi finalizate, se așteaptă ca submarinul Khabarovsk să facă parte din Flota Pacificului, eventual ca parte a unei noi divizii de submarine cu baza în Kamchatka.

Designul corpului navei este derivat din cel al submarinelor Borei și Borei-A, dar omite compartimentul pentru rachete balistice, rezultând o configurație internă semnificativ diferită, optimizată pentru încărcăturile utile ale misiunilor, mai degrabă decât pentru lansatoarele SLBM.

„O incertitudine persistentă în jurul dimensiunilor externe exacte”

Mai mic decât un SSBN din clasa Borei, submarinul Khabarovsk își păstrează totuși rezistența, propulsia și dimensiunile generale asociate cu submarinele nucleare rusești moderne.

Cifrele privind deplasamentul pentru Khabarovsk converg în jurul a 10.000 de tone, cu o lungime care este cel mai frecvent menționată ca fiind de 113 metri, deși apar și intervale mai largi care se extind la 135 sau chiar 140 de metri, reflectând evaluări diferite ale măsurătorilor generale ale corpului navei.

„Valorile lățimii variază în mod similar, de la aproximativ 10 metri până la până la 13,5 metri, indicând o incertitudine persistentă în jurul dimensiunilor externe exacte pentru un submarin ale cărui caracteristici detaliate rămân limitate în spațiul public”, arată Army Recognition.

Clasa Khabarovsk. „Configurația sa internă permite integrarea sistemelor robotice mari și a vehiculelor subacvatice fără pilot

Clasa Khabarovsk (Proiectul 09851) este concepută ca un submarin strategic cu propulsie nucleară, cu scop special, bazat pe o cocă scurtată și modificată din clasa Borei.

Nava are aproximativ 113 metri lungime, o lățime de 10 metri și un deplasament scufundat de aproximativ 10.000 de tone.

Este construită pentru operațiuni în adâncurile oceanului și în zona arctică, cu o adâncime de scufundare de aproximativ 500 de metri.

Submarinul dispune de tehnologii avansate de insonorizare acustică, inclusiv izolare structurală a vibrațiilor și tratamente fonoabsorbante pentru cocă.

„Configurația sa internă permite integrarea sistemelor robotice mari și a vehiculelor subacvatice fără pilot. Autonomia misiunii este estimată între 90 și 120 de zile, iar capacitatea echipajului este de aproximativ 100 de persoane, optimizată pentru desfășurări strategice pe termen lung”, se mai precizează în analiza publicată de Army Recognition.

Clasa Khabarovsk. O torpilă nucleară strategică care funcționează independent după lansare

Principalul motiv pentru care Rusia a construit submarinul Khabarovsk este rolul său de purtător pentru torpila nucleară Poseidon, șase lansatoare urmând să fie instalate în secțiunea din față a submarinului.

Poseidon, cunoscută anterior sub numele de Status-6, este conceput ca o torpilă nucleară strategică care funcționează independent după lansare, cu o adâncime de operare de până la 1.000 de metri și o viteză raportată de aproximativ 60 până la 70 de noduri.

Semnificativ mai mare decât torpilele convenționale, cu o lungime estimată de obicei între 16 și 24 de metri, un diametru între aproximativ 1,5 și 2 metri și o masă totală estimată la aproximativ 100 de tone, Poseidon necesită submarine nucleare special concepute sau modificate pentru transport și desfășurare.

Clasa Khabarovsk. Armament

Clasa Khabarovsk (Proiectul 09851) este configurată să transporte până la șase torpile subacvatice strategice cu propulsie nucleară 2M39 Poseidon, adăpostite în șase tuburi de lansare 2P39.

Aceste arme autonome cu rază lungă de acțiune sunt concepute pentru a călători pe distanțe intercontinentale sub apă și pentru a lansa focoase nucleare de mai multe megatone împotriva țintelor de coastă, inclusiv baze navale și grupuri de portavioane.

împotriva țintelor de coastă, inclusiv baze navale și grupuri de portavioane. Pe lângă sistemul Poseidon, submarinul este, probabil, înarmat cu tuburi de torpile de 533 mm sau 650 mm pentru torpile standard grele și, eventual, rachete de croazieră de atac terestru sau anti-navă.

Această combinație de încărcături utile strategice și tactice susține capacitatea sa multirol în cadrul doctrinei navale a Rusiei.

Clasa Khabarovsk. Senzori și sisteme de detectare

Se crede că nava din clasa Khabarovsk (Proiectul 09851) este echipată cu un sistem avansat de sonar și detecție.

Acesta include un sonar sferic montat pe proră, sisteme de flancuri și un sistem de sonar pasiv remorcat, permițând atât detectarea la distanță lungă, cât și funcționarea silențioasă.

Submarinul Khabarovsk este dotat, de asemenea, cu sisteme electronice de asistență (ESM), receptoare de avertizare radar și un sonar de navigație optimizat pentru operațiuni sub gheață și în adâncuri.

Datorită rolului său în desfășurarea de arme subacvatice autonome, se așteaptă ca nava să dispună de interfețe de control dedicate pentru UUV-uri, sisteme de comunicații subacvatice și tehnologii de supraveghere a fundului mării.

Aceste capacități îi permit submarinului Khabarovsk să coordoneze și să lanseze sisteme complexe fără pilot, menținând în același timp stealth-ul și conștientizarea tactică.

