OFICIAL: James Comey, fost director al FBI, pus sub acuzare pentru declarații false!

James Comey, un fost director al FBI și printre cei mai puternici critici ai președintelui Donald Trump, a fost inculpat de un mare juriu federal pentru două capete de acuzare, declarații false și obstrucționarea unei proceduri a Congresului.

Decizia vine la doar câteva zile după ce liderul de la Casa Albă a cerut public urmărirea penală a lui Comey.

De ce este acuzat James Comey

Fostul director al Biroului Federal de Investigații (FBI) a fost pus sub acuzare joi de un mare juriu federal din districtul estic al statului Virginia. El este acuzat de declarații false și obstrucționarea unei proceduri a Congresului, informează CNN.

Pentru aceste fapte, James Comey riscă o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare, dacă va fi găsit vinovat.

Conform NBC News, dosarul vizează mărturia pe care Comey a dat-o în fața Comisiei Juridice a Senatului pe 30 septembrie 2020. Întrebat atunci dacă a autorizat scurgeri de informații privind anchetele FBI legate de Donald Trump sau Hillary Clinton, Comey a răspuns că își menține declarațiile anterioare, deși fostul său adjunct, Andrew McCabe, afirmase că avea acordul lui Comey pentru a furniza informații presei.

În urmă cu doar câteva zile, președintele Trump a cerut public, printr-o postare pe rețeaua socială Truth Social, ca procurorul general Pam Bondi să îl urmărească penal pe Comey și pe alți critici, inclusiv congresmanul democrat Adam Schiff și procurorul general al statului New York, Letitia James.

Comey a respins acuzațiile într-un mesaj video publicat pe Internet: „Știam de ani de zile că există costuri pentru a-l înfrunta pe Donald Trump, dar nu am fi putut trăi altfel. Sunt nevinovat și am încredere în sistemul judiciar federal”.

