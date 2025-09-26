Prima pagină » Actualitate » OFICIAL: James Comey, fost director al FBI, pus sub acuzare pentru declarații false!

OFICIAL: James Comey, fost director al FBI, pus sub acuzare pentru declarații false!

26 sept. 2025, 08:40, Actualitate
OFICIAL: James Comey, fost director al FBI, pus sub acuzare pentru declarații false!
Oficial: James Comey, fost director al FBI, pus sub acuzare pentru declarații false! / Sursa FOTO: Profimedia

James Comey, un fost director al FBI și printre cei mai puternici critici ai președintelui Donald Trump, a fost inculpat de un mare juriu federal pentru două capete de acuzare, declarații false și obstrucționarea unei proceduri a Congresului.

Decizia vine la doar câteva zile după ce liderul de la Casa Albă a cerut public urmărirea penală a lui Comey.

De ce este acuzat James Comey

Fostul director al Biroului Federal de Investigații (FBI) a fost pus sub acuzare joi de un mare juriu federal din districtul estic al statului Virginia. El este acuzat de declarații false și obstrucționarea unei proceduri a Congresului, informează CNN.

Pentru aceste fapte, James Comey riscă o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare, dacă va fi găsit vinovat.

Conform NBC News, dosarul vizează mărturia pe care Comey a dat-o în fața Comisiei Juridice a Senatului pe 30 septembrie 2020. Întrebat atunci dacă a autorizat scurgeri de informații privind anchetele FBI legate de Donald Trump sau Hillary Clinton, Comey a răspuns că își menține declarațiile anterioare, deși fostul său adjunct, Andrew McCabe, afirmase că avea acordul lui Comey pentru a furniza informații presei.

În urmă cu doar câteva zile, președintele Trump a cerut public, printr-o postare pe rețeaua socială Truth Social, ca procurorul general Pam Bondi să îl urmărească penal pe Comey și pe alți critici, inclusiv congresmanul democrat Adam Schiff și procurorul general al statului New York, Letitia James.

Comey a respins acuzațiile într-un mesaj video publicat pe Internet: „Știam de ani de zile că există costuri pentru a-l înfrunta pe Donald Trump, dar nu am fi putut trăi altfel. Sunt nevinovat și am încredere în sistemul judiciar federal”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Fostul director FBI ar putea fi pus sub acuzare la cererea lui Trump. James Comey a “anchetat” presupusele interferențe rusești, în alegerile din 2016 care l-ar fi favorizat pe Trump. Acuzele s-au dovedit FALSE

Bill Clinton și soția sa, Hillary, citați de Congresul SUA să depună mărturie despre omul de afaceri Jeffrey Epstein

Citește și

EXTERNE „Raport asupra viitorului”. De la colaps climatic la prăbușirea NATO. Patru scenarii pentru lumea din 2045
10:24
„Raport asupra viitorului”. De la colaps climatic la prăbușirea NATO. Patru scenarii pentru lumea din 2045
SPORT Discurs dur după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: „O porcărie! Ne-au predat o lecție”/De ce spune presa olandeză că a văzut „teatrul românilor”
10:19
Discurs dur după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: „O porcărie! Ne-au predat o lecție”/De ce spune presa olandeză că a văzut „teatrul românilor”
ACTUALITATE Retailerul Kaufland retrage un produs de la raft. Clienții sunt sfătuiți să nu îl consume
09:36
Retailerul Kaufland retrage un produs de la raft. Clienții sunt sfătuiți să nu îl consume
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan
09:30
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan
IT&C VÂNZAREA TikTok, aprobată de Donald Trump. La cât este evaluată divizia americană a platformei de socializare
09:18
VÂNZAREA TikTok, aprobată de Donald Trump. La cât este evaluată divizia americană a platformei de socializare
ANALIZĂ Războiul nu aduce voturi. Alegerile regionale din Rusia și EXPERIMENTELE Kremlinului. „Repetiție generală pentru votul din Duma de Stat, din 2026”
09:00
Războiul nu aduce voturi. Alegerile regionale din Rusia și EXPERIMENTELE Kremlinului. „Repetiție generală pentru votul din Duma de Stat, din 2026”
Mediafax
Nicușor Dan: Nu văd Rusia capabilă să atace NATO, dar provocările vor continua
Digi24
Când se însoară președintele? „Gândim absolut la fel”
Cancan.ro
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Adevarul
Adrian Mutu a mers în bârlogul lui Vladimir Putin și a băgat România în bucluc cu vorbele sale
Mediafax
METEO: Cum va fi vremea în octombrie. Temperaturi mai mici decât cele normale în prima săptămână
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Cancan.ro
Viitoarea Regină luptă cu o boală nemiloasă! A renunțat deja la îndatoririle publice
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
observatornews.ro
Hala Antrefrig arsă în Capitală era asigurată pentru 12 mil. €. Proprietarul riscă să nu primească niciun ban
StirileKanalD
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
KanalD
Cine este femeia care a murit în accidentul din Iași! Anișoara se afla în mașină cu fiul ei, care suferă de o afecțiune severă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară - VIDEO
Descopera.ro
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Capital.ro
Adevărul despre Ion Iliescu. Dezvăluiri din scrisoarea scrisă cu mâna sa. Nu i-a fost rușine să recunoască
Evz.ro
Nicușor Dan vorbește deschis despre nunta cu Mirabela. Dar veștile nu sunt bune pentru curioși
A1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Stirile Kanal D
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
Kfetele
Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este în comă! Ce a dus la internarea sa de urgență în spital?
RadioImpuls
Credeai că tace și îndură? CE S-A ÎNTÂMPLAT după voturi a fost BOMBA EMISIUNII! 5 concurenți au vrut să plece acasă, dar ce urmat i-a făcut să REGRETE decizia. Nimeni nu ar fi îndrăznit! Ce a făcut concurenta din Casa Iubirii în ultimele secunde
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Un nou studiu confirmă: Cât de aproape de Pământ s-ar putea afla o civilizație extraterestră avansată?
VIDEO Trump a glumit pe seama „prietenului” Erdogan: „Știe despre alegeri FRAUDATE mai bine decât oricine”
10:23
Trump a glumit pe seama „prietenului” Erdogan: „Știe despre alegeri FRAUDATE mai bine decât oricine”
EXTERNE Proiect de lege controversat în SUA. Chipul lui Charlie Kirk, activistul MAGA asasinat, ar putea fi imprimat pe monedele de un dolar
10:16
Proiect de lege controversat în SUA. Chipul lui Charlie Kirk, activistul MAGA asasinat, ar putea fi imprimat pe monedele de un dolar
EXTERNE TRUMP insistă ca Japonia și Coreea de Sud să facă investiții „în avans” în proiectele americane/ Seulul se teme de o criză financiară
10:11
TRUMP insistă ca Japonia și Coreea de Sud să facă investiții „în avans” în proiectele americane/ Seulul se teme de o criză financiară
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Georgescu și Potra au fost înregistrați, dar nu există nicio PROBĂ pentru tentativa de lovitură de stat”
10:10
Ion Cristoiu: „Georgescu și Potra au fost înregistrați, dar nu există nicio PROBĂ pentru tentativa de lovitură de stat”
EXTERNE Guvernul din Slovenia a interzis intrarea pe teritoriul țării a lui Benjamin Netanyahu
10:08
Guvernul din Slovenia a interzis intrarea pe teritoriul țării a lui Benjamin Netanyahu
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „DOSARUL lui Georgescu depășește imaginația din peripețiile soldatului Svejk”
09:41
Ion Cristoiu: „DOSARUL lui Georgescu depășește imaginația din peripețiile soldatului Svejk”