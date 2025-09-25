La cererea lui Trump, fostul director FBI care a anchetat interferențele RUSIEI în alegerile din SUA din 2016 ar putea fi pus sub acuzare

Departamentul de Justiție al Statelor Unite se pregătește să ceară joi unui mare juriu să-l pună sub acuzare pe fostul director FBI James Comey.

James Comey ar urma să fie acuzat că a mințit Congresul în 2020, atunci când a depus mărturie cu privire la modul în care a coordonat ancheta privind ingerințele Rusiei în campania electorală pentru alegerile din SUA din 2016, au declarat două persoane la curent cu chestiunea.

Oficialii speră să înainteze cazul unui tribunal la doar câteva zile după ce președintele Donald Trump a făcut apel la procurorul general al SUA Pam Bondi să îl acuze pe Comey și pe alți adversari politici.

Comey, o țintă pentru susținătorii lui Trump de mult timp

Comey, care a fost concediat de Trump din funcția de director FBI la câteva luni de la începutul primei Administrații Trump, este de mult timp o țintă de top pentru susținătorii lui Trump, notează Associated Press.

Sâmbătă seara, numele lui Comey a fost menționat într-o postare pe rețelele de socializare, în care Trump s-a adresat direct lui Bondi, plângându-se că nu a adus încă acuzații împotriva fostului director FBI.

Termenul de prescripție de cinci ani pentru acest caz ar fi marțea viitoare, dar Departamentul de Justiție este așteptat să solicite un rechizitoriu în fața unui mare juriu înainte de termen, au spus cele două persoane.

Presiunea de a continua cu cazul vine în contextul în care procurorii au detaliat într-un memoriu îngrijorarea cu privire la continuarea cererii de punere sub acuzare, a spus una dintre persoane.

Dacă procurorii reușesc să obțină un rechizitoriu, Comey ar deveni primul fost oficial guvernamental de rang înalt care să fie urmărit penal în legătură cu una dintre principalele nemulțumiri ale președintelui – ancheta privind interferența Rusiei în alegeri.

Trump și susținătorii săi au criticat intens respectiva anchetă ca fiind o „farsă” și o „vânătoare de vrăjitoare”, în ciuda mai multor analize guvernamentale care arată că Moscova s-a amestecat în alegerile din 2016 în folosul lui Trump.

Deschiderea unui caz penal ar adânci îngrijorările că Departamentul de Justiție sub conducerea procurorului general Pam Bondi, o persoană loială lui Trump, este folosit ca o armă cu scopul de a investiga personalitățile publice pe care președintele le consideră adversarii săi.

În ultimele luni, Casa Albă a acționat pentru a exercita un control fără precedent asupra Departamentului de Justiție, o instituție care în mod tradițional se bucura de independență în luarea deciziilor de către procurori.

O criză a izbucnit la biroul care îl investighează pe Comey săptămâna trecută, după demisia procurorului Erik Siebert, pe fondul presiunilor Administrației Trump de a aduce acuzații împotriva unui alt dușman al președintelui, procurorul general din New York, Letitia James, într-o investigație de fraudă ipotecară.

Trump l-a înlocuit pe Siebert cu Lindsey Halligan, un consilier al Casei Albe care l-a reprezentat anterior pe Trump în investigația privind modul în care Trump a păstrat documente clasificate la reședința sa Mar-a-Lago din Florida.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Reacția lui Trump la REVENIREA lui Jimmy Kimmel pe ABC: „Ultima dată când m-am luat de ei, mi-au dat 16 milioane de dolari”