Om de afaceri din Craiova, fiu de notar, arestat preventiv într-un dosar de evaziune fiscală de peste 15 milioane de lei

Omul de afaceri din Craiova, Cătălin Găgeatu, fiul unui notar public, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, alături de mama sa, Viorica Găgeatu, într-un dosar penal de evaziune fiscală care vizează activitatea firmelor din grupul NPG. Decizia a fost luată marți de Curtea de Apel Craiova.

Inițial, procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a trei persoane: Cătălin Găgeatu, Viorica Găgeatu și Elvira Dunărențu, contabila firmelor din grup. Ulterior, instanța a decis arestarea preventivă a celor doi membri ai familiei Găgeatu, în timp ce contabila a fost plasată sub control judiciar.

Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, ancheta vizează mai multe infracțiuni grave, printre care evaziune fiscală în formă continuată, stopaj la sursă, spălare de bani, bancrută frauduloasă, fraudă informatică și folosirea cu rea-credință a bunurilor societății în interes personal sau pentru favorizarea altor firme.

Anchetatorii susțin că prejudiciul total se ridică la 15.906.813,40 lei (aproximativ 3,12 milioane de euro), din care 10.662.032 lei reprezintă prejudiciul adus bugetului de stat, iar 5.244.781,40 lei prejudiciul cauzat unor persoane juridice. Dosarul vizează 10 inculpați, persoane fizice și juridice, dintre care una are calitatea de notar public.

Cazul este inclus în Operațiunea „Jupiter”, o acțiune amplă de combatere a criminalității economico-financiare. Procurorii subliniază că dosarul evidențiază importanța cooperării dintre Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova și Inspectoratul General al Poliției Române, în scopul protejării bugetului de stat și al recuperării produsului infracțional.

Numele lui Cătălin Găgeatu apare și într-un dosar mai vechi. În septembrie 2007, Tribunalul Dolj a dispus arestarea sa pentru 29 de zile, într-o cauză privind emiterea de cecuri fără acoperire, fapte comise în perioada decembrie 2005 – mai 2006. La acel moment, prejudiciul era estimat de procurori la aproape 16 miliarde de lei vechi, iar presa relata că acesta este fiul notarului public Ilie Găgeatu.

