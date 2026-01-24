FBI l-a arestat pe campionul olimpic Ryan Wedding, „un Pablo Escobar al zilelor noastre”. Unde se ascundea sportivul de mai bine de 10 ani

Ryan Wedding, fostul snowboarder olimpic canadian, acuzat că a coordonat o rețea internațională de trafic de droguri, a fost arestat în Mexic după mai bine de 10 ani de fugă, a declarat directorul FBI, Kash Patel, relatează BBC.

Wedding, care se afla pe lista celor mai căutați zece infractori ai FBI, este acuzat că a condus o operațiune transnațională de trafic de droguri care a transportat tone de cocaină peste granițele internaționale.

Sportivul, în vârstă de 44 de ani, era căutat și pentru acuzații de crimă. Oficialii americani au declarat că bănuiau că Wedding trăia în Mexic sub protecția cartelului de droguri Sinaloa.

„Putem spune în sfârșit că comunitățile noastre, țările noastre, sunt mult mai sigure odată cu arestarea lui Ryan Wedding”, a declarat Mike Duheme, comisar al Poliției Canadiene (RCMP).

Wedding urmează să apară, luni, pentru prima dată în fața instanței din Los Angeles. Acesta este acuzat că a condus o vastă rețea de trafic de droguri, responsabilă de importul a aproximativ 60 de tone de cocaină pe an. Organizația opera în America de Nord, precum și în mai multe țări din America Latină și Caraibe, și era, de asemenea, cel mai mare furnizor de cocaină din Canada, aducând venituri estimate la 1 miliard de dolari pe an.

Înainte de a fi arestat, Wedding a fost acuzat de uciderea unui martor federal într-un proces împotriva sa. Oficialii spun că el a ordonat și uciderea mai multor alte persoane. Wedding se confruntă acum cu o serie de acuzații grave, printre care manipularea și intimidarea martorilor, crimă, spălare de bani și trafic de droguri.

Recompensă de 15 milioane de dolari

FBI-ul oferise anterior o recompensă de 15 milioane de dolari pentru informații care să ducă la arestarea lui. Patel a refuzat să comenteze dacă cineva va revendica recompensa.

Oficialii americani au dat publicității puține detalii despre modul în care Wedding a fost capturat, spunând doar că arestarea sa a avut loc, joi seara, în Mexico City.

Omar García Harfuch, șeful securității din Mexic, a declarat într-o postare pe X că Patel a vizitat Mexico City joi și a părăsit țara împreună cu doi fugari aflați pe lista celor mai căutați 10 infractori ai FBI. El nu a dezvăluit numele celor arestați, dar a spus că unul dintre ei era „cetățean canadian care s-a predat voluntar” la ambasada SUA din Mexic.

Associated Press, citând un membru anonim al Cabinetului de Securitate mexican, a raportat că Wedding este canadianul care s-a predat la ambasada SUA.

„Un Pablo Escobar al zilelor noastre”

În declarațiile sale de la conferința de presă, Patel l-a descris pe Wedding ca fiind „un Pablo Escobar al zilelor noastre”, referindu-se la liderul cartelului columbian. Oficialii americani l-au comparat, de asemenea, cu traficantul de droguri mexican Joaquín „El Chapo” Guzmán.

„Când urmărești un tip ca Ryan Wedding, este nevoie de un front unit”, a spus Patel, mulțumind autorităților canadiene și mexicane pentru ajutorul acordat în anchetă. „A fost o operațiune complexă, cu miză mare și fără marjă de eroare”, a declarat Patel.

Wedding era cunoscut și sub poreclele de „El Jefe”, „Giant”, „Public Enemy”, „James Conrad King” și „Jesse King”, a declarat FBI. Se pare că a apelat la chirurgie plastică pentru a-și schimba înfățișarea în timp ce era pe fugă.

Autoritățile susțin că el a ordonat zeci de asasinate în întreaga lume, inclusiv în SUA, Canada și America Latină.

Oficialii spun că acesta trăia în lux în Mexic. În decembrie, autoritățile mexicane au anunțat că au confiscat motociclete de curse în valoare de 40 de milioane de dolari, de pe proprietatea lui Wedding. De asemenea, au confiscat și alte obiecte de valoare, printre care tablouri de lux, opere de artă, droguri și două medalii olimpice de aur.

Nu este clar cui aparțin medaliile. Wedding a concurat pentru Canada la Jocurile Olimpice din 2002 de la Salt Lake City, dar nu a câștigat nicio medalie. El s-a clasat pe locul 24 în proba masculină de schi slalom paralel gigant.

În noiembrie, FBI-ul i-a confiscat rara sa mașină Mercedes CLK-GTR din 2002, care a fost evaluată la 13 milioane de dolari.

