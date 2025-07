Omagiu emoționant pentru Felix Baumgartner din partea companiei Red Bull: „Ai ajutat fără să aștepți laude și i-ai susținut pe mulți”

Dispariția lui Felix Baumgartner, care a încetat din viață în timpul unui zbor cu parapanta la data de 17 iulie, i-a întristat profund și pe cei din cadrul companiei Red Bull, cu care sportivul a colaborat în 2012, atunci când a stabilit un nou record, după ce a sărit din stratosferă.

Compania Red Bull, cea care a organizat proiectul de sky-diving Red-Bull Stratos, desfășurat la 14 octombrie 2012, când Felix Baumgartner a depășit viteza sunetului, după ce a sărit din stratosferă, a realizat un omagiu emoționant dedicat sportivului.

Întotdeauna ai fost atras de cele mai mari provocări, pe care le-ai cucerit cu o gândire ascuțită, o precizie neobosită și o doză bună de curaj. Te-ai implicat profund în fiecare proiect. Niciun detaliu nu era prea mic, niciun risc prea mare – atâta timp cât îl puteai calcula.

Din păcate, mulți nu au avut niciodată șansa să vadă cât de bun și de generos erai. Cât de blând și sensibil. Ai spus odată: „Dacă eu mă descurc bine, și alții ar trebui să facă la fel”, și exact așa ai trăit. Ai ajutat fără să aștepți laude și i-ai susținut pe mulți.

Am crescut cu tine și tu cu noi. Nu am schimba nicio zi petrecută împreună. Vei rămâne în sufletul nostru ca un coleg, un tovarăș loial, dar mai ales ca un prieten. Mulțumim, Felix. Pentru tot.”, a scris compania pe site-ul oficial.

La data de 14 octombrie 2012, Felix Baumgartner a sărit către Pământ de la o altitudine-record de 38,97 de km, spărgând bariera sunetului.

Acesta a oferit un interviu în 2022 pentru CNN, în care a mărturisit ce a simțit înainte de săritură și cum a aflat că a depășit viteza sunetului.

„Pe 14 octombrie 2012, eram în capsulă la 39 km altitudine, fără să știu unde mă va duce această aventură. Momentul în care am deschis ușa capsulei și am pășit în afara ei a fost uluitor.

M-am uitat în jur și am putut vedea cerul negru și curbura Pământului, știind că trebuia să fac acest salt mare în necunoscut, pentru că nimeni nu a mai făcut vreodată o săritură la viteze supersonice. Eu am fost primul și îmi aduce o mulțime de amintiri frumoase.

Odată ce am ieșit din capsulă, am încercat să realizez ce înseamnă acel moment, fiindcă am muncit atât de mult pentru a ajunge acolo. Gândiți-vă: când am început să fac skydiving la vârsta de 16 ani, antrenamentul meu începuse fără să știu unde mă va duce. 35 de ani mai târziu, stăteam acolo, deasupra lumii, în afara unei capsule, în stratosferă.

Am spus ce aveam de spus: ‘Uneori trebuie să urci pentru a înțelege cât de mic ești.’ Apoi am spus: ‘Acum mă întorc acasă’ și am sărit, accelerând spre 1350 de kilometri pe oră în un pic mai mult de 50 de secunde. A fost un moment uluitor.”, a declarat Felix Baumgartner.