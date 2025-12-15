Prima pagină » Sport » Interul lui Chivu e pe primul loc în Serie A și antrenorul român le-a răspuns contestatarilor. „Acum cinci luni spuneați altceva”

Interul lui Chivu e pe primul loc în Serie A și antrenorul român le-a răspuns contestatarilor. „Acum cinci luni spuneați altceva”

15 dec. 2025, 08:53, Sport
Interul lui Chivu e pe primul loc în Serie A și antrenorul român le-a răspuns contestatarilor. „Acum cinci luni spuneați altceva”

Inter a învins Genoa, 2-1, în etapa 15 din Serie A și a ajuns pe primul loc, 33 de puncte, urmată de AC Milan, 32 de puncte.

Golurile echipei lui Cristi Chivu au fost marcate de Yann Bisseck, din pasa lui Lautaro Martinez, în minutul 6, de Lautaro, în minutul 38, iar pentru gazde Vitinha a redus diferența, în minutul 68.

La Genoa nu a jucat Nicolae Stanciu, care a rămas rezervă, iar echipa lui Dan Șucu e pe locul 16 în Serie A, 14 puncte.

Interul lui Chivu e pe primul loc în Serie A și antrenorul român le-a răspuns contestatarilor. „Acum cinci luni spuneați altceva”

„Vreau să vorbesc despre meci și ce am văzut pe teren. Am jucat într-un mediu dificil și împotriva unei echipe care a fost puternică de la venirea lui De Rossi. Luăm cele trei puncte, ceea ce este important. Ei erau mai puțin dezvoltați pe partea dreaptă și aveau un vârf mai împins, deci am decis să-l las pe Akanji mai liber, fără să se implice în dueluri.

Schimbările sunt făcute în funcție de nivelul de energie și deciziile de moment. La început, la scorul de 2-0, Bonny trebuia să intre, dar apoi am optat pentru Thuram pentru că aveam nevoie de mai multă viteză. L-am scos pe Zielinski și apoi l-am introdus pe Akanji pentru că aveam nevoie de doi mijlocași puternici.

Este modul nostru de a vedea lucrurile, trebuie să acceptăm ce se spune, conștienți de ceea ce facem. Ceea ce spun și eu și Lautaro sunt lucrurile pe care ni le spunem între noi. Grupul este unul dedicat și suntem acolo indiferent ce se întâmplă.

Știm cât de iubită este Inter în Italia. Continuăm munca, încercând să ne îmbunătățim jocul și să avem un sezon bun, în timp ce ne luptăm cu negativitatea și etichetele. Trebuie să continuăm conștienți și cu muncă grea.

Acum cinci luni spuneați că ar trebui să terminăm pe locul 8 sau 10, că părem terminați. Noi muncim să ne arătăm valoarea. Cred că avem nevoie de puțin mai multă consecvență în tot, dar știm ce trebuie să facem și cum trebuie să facem. Uneori ne iese, alteori nu. Acum avem un meci important la Riyadh, nu ne uităm la nimic altceva”, a spus Cristi Chivu, potrivit TMW.

Recomandarea video

Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Cancan.ro
Cuplul finalului de an în România! Vedeta Antena 1 l-a cuplat, fără să-i pese că e ÎNSURAT
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre pământul matern”
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii mașina
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care animal nu uită niciodată?
FLASH NEWS Australia restricționează accesul la permisele de port-armă, după cel mai grav atac armat din ultimii 30 de ani. Anchetatorii anunță legături ale atacatorilor cu gruparea Stat Islamic
11:32
Australia restricționează accesul la permisele de port-armă, după cel mai grav atac armat din ultimii 30 de ani. Anchetatorii anunță legături ale atacatorilor cu gruparea Stat Islamic
FLASH NEWS Nicușor Dan promite „rezolvarea” problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor”: „Securitatea statului începe din interior”
11:31
Nicușor Dan promite „rezolvarea” problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor”: „Securitatea statului începe din interior”
EXTERNE Unde se află cel mai înalt oraș din lume. Viața este aproape imposibilă acolo, iar oamenii trăiesc în condiții extreme
11:30
Unde se află cel mai înalt oraș din lume. Viața este aproape imposibilă acolo, iar oamenii trăiesc în condiții extreme
LIVE UPDATE Zi de foc pentru coaliția de guvernare. Moțiunea împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută și votată în Parlament
11:24
Zi de foc pentru coaliția de guvernare. Moțiunea împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută și votată în Parlament

Cele mai noi