Inter a învins Genoa, 2-1, în etapa 15 din Serie A și a ajuns pe primul loc, 33 de puncte, urmată de AC Milan, 32 de puncte.

Golurile echipei lui Cristi Chivu au fost marcate de Yann Bisseck, din pasa lui Lautaro Martinez, în minutul 6, de Lautaro, în minutul 38, iar pentru gazde Vitinha a redus diferența, în minutul 68.

La Genoa nu a jucat Nicolae Stanciu, care a rămas rezervă, iar echipa lui Dan Șucu e pe locul 16 în Serie A, 14 puncte.

Interul lui Chivu e pe primul loc în Serie A și antrenorul român le-a răspuns contestatarilor. „Acum cinci luni spuneați altceva”

„Vreau să vorbesc despre meci și ce am văzut pe teren. Am jucat într-un mediu dificil și împotriva unei echipe care a fost puternică de la venirea lui De Rossi. Luăm cele trei puncte, ceea ce este important. Ei erau mai puțin dezvoltați pe partea dreaptă și aveau un vârf mai împins, deci am decis să-l las pe Akanji mai liber, fără să se implice în dueluri.

Schimbările sunt făcute în funcție de nivelul de energie și deciziile de moment. La început, la scorul de 2-0, Bonny trebuia să intre, dar apoi am optat pentru Thuram pentru că aveam nevoie de mai multă viteză. L-am scos pe Zielinski și apoi l-am introdus pe Akanji pentru că aveam nevoie de doi mijlocași puternici.

Este modul nostru de a vedea lucrurile, trebuie să acceptăm ce se spune, conștienți de ceea ce facem. Ceea ce spun și eu și Lautaro sunt lucrurile pe care ni le spunem între noi. Grupul este unul dedicat și suntem acolo indiferent ce se întâmplă.

Știm cât de iubită este Inter în Italia. Continuăm munca, încercând să ne îmbunătățim jocul și să avem un sezon bun, în timp ce ne luptăm cu negativitatea și etichetele. Trebuie să continuăm conștienți și cu muncă grea.

Acum cinci luni spuneați că ar trebui să terminăm pe locul 8 sau 10, că părem terminați. Noi muncim să ne arătăm valoarea. Cred că avem nevoie de puțin mai multă consecvență în tot, dar știm ce trebuie să facem și cum trebuie să facem. Uneori ne iese, alteori nu. Acum avem un meci important la Riyadh, nu ne uităm la nimic altceva”, a spus Cristi Chivu, potrivit TMW.