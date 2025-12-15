Cum am ajuns să avem cel mai mic IQ din UE. Explicațiile unui psihoterapeut, pentru Gândul. Cum arată harta „inteligenței” europene

În epoca în care inteligența artificială capătă tot mai mult contur și cucerește „teritorii” noi, iată că una dintre primele repercusiuni pare să fie chiar scăderea IQ-ului. Cât de mult ne place să mai gândim cu mintea noastră? Cât de mult mai filtrăm informația pe care o primim de la diverse canale de informare? Sunt întrebări care nu conturează un scenariu prea optimist, în contextul în care românii au, în 2025, cel mai mic IQ din UE, potrivit informațiilor worldpopulationreview.com. Spaniolii, francezii și italienii sunt, potrivit cifrelor, printre mințile strălucite ale Europei.

Ce se întâmplă cu IQ-ul românilor în 2025

Aida Ivan, psihoterapeut, cu studii în Psihoterapie Integrativă și Neurofeedback, a explicat pentru Gândul ce înseamnă această scădere a IQ-ului și ce se ascunde în spatele declinului creierului uman.

Specialistul susține că educația, dar și dependența de rețelele de socializare reprezintă două dintre cauzele principale care produc un declic vizibil al creierului uman. Totodată, Aida Ivan explică și faptul că în momentul în care scrolăm la nesfârșit, hipocampul – adică, aria din creier ce se ocupă cu crearea de noi neuroni – se micșorează.

Clasamentul inteligenței europenilor în 2025:

Spania – 102

Italia 101

Franța – 101

Serbia – 101

Finlanda 100

Belgia – 100

Slovacia – 99.8

Austria – 99.7

Marea Britanie – 99.7

Cehia – 99.7

Germania – 99.6

Ungaria 99.5

Estonia – 99.4

Polonia – 99,3

Croația -99.2

Turcia – 99.1

Lituania – 98.7

Norvegia 98.5

Suedia – 98.5

Irlanda – 98.3

Danemarca – 97.9

Bulgaria 97.8

Moldova – 97.3

România – 96.3 (Sursă informație: worldpopulationreview.com

România nu trece cu bine nici testul PISA

În privin ța alfabetizării, măsurată prin în țelegerea textului citit după metodologia PISA, Rom ânia a ob ținut – potrivit datelor existente în 2022 – o medie de 1.284 puncte, în timp ce americanii au avut 1.468 de puncte.

La acest capitol, doar Bulgaria și Republica Moldova stau mai rău decât noi în UE, cu 1.242 de puncte. În rest, majoritatea țărilor comunitare au obținut punctaje de peste 1.400 de puncte.

Țările care domină clasamentul la testele PISA

„ Mințile strălucite pe care le avem și copiii care c â știgă olimpia de o fac pentru că se investește în ei”

Psihoterapeutul Aida Ivan a explicat care este corelația între sistemul de învățământ românesc din 2025 și creativitatea creierului nostru. Specialistul consideră că un factor important în stimularea curiozității și dorința de performanță înseamnă o antrenare a copiilor în jocurile copilăriei și în activități complexe.

„În primul rând sistemul de învățământ este foarte slab, se bazează pe aceleași principii ca acum 100 de ani, adică pe memorare și nu pe gândire critică, pe creativitate. Nivelul este foarte slab. Mințile strălucite pe care le avem și copiii care câștigă olimpiade o fac pentru că se investește foarte mult în ei, nu pentru că sistemul de învățământ este bun, ci pentru că fac foarte multe ore și ani de meditații și de fapt de asta se întâmplă lucrul acesta. Pe de altă parte, educația părinților în ceea ce privește folosirea social media este deficitară. Foarte puțin părinți înțeleg cât de periculoasă este și cât de mult rău face creierului.

În ziua de azi, exist ă copilul care stă în pat, este de cele mai multe ori obez și cu telefonul în mân ă

În momentul în care scrolăm la nesfârșit, pur și simplu hipocampul – aria din creier ce se ocupă cu crearea de noi neuroni – se micșorează. Pe termen lung, acesta este un efect foarte grav. Pentru a putea creierul să facă operațiuni complexe, să crească nivelul de rezolvare a unor probleme, este nevoie ca el să fie stimulat cognitiv.

Trebuie să facă lucruri pe care copiii din ziua de astăzi nu le mai fac, de genul să bată mingea, să facă puzzle-uri, tot felul de astfel de jocuri. Până și jocul de-a v-ați ascunselea, de exemplu, îți activează atenția la detalii, îți activează auzul, pentru că ești acolo cu ochii închiși când numeri. Adică, jocurile copilăriei care, din păcate, nu mai există. În ziua de azi, există copilul care stă în pat, este de cele mai multe ori obez și cu telefonul în mână. Sunt niște lucruri foarte grave„, a conchis psihoterapeutul Aida Ivan.

