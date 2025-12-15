Prima pagină » Actualitate » A apărut prima prognoză meteo pentru primăvara anului 2026. Cum va fi vremea în România în lunile martie, aprilie și mai, potrivit meteorologilor EaseWeather

15 dec. 2025, 07:45, Actualitate
A apărut prima prognoză meteo pentru primăvara anului 2026. Cum va fi vremea în România în lunile martie, aprilie și mai

Meteorologii EaseWeather au întocmit prognoza meteo pentru primăvara anului 2026. În exemplul de mai jos se află București, iar meteorologii au anunțat temperaturi blânde pentru ceie trei luni de primăvară. Până atunci, în schimb, se anunță o vreme rece de sărbători – vezi AICI prognoza.

Specialiștii în meteorologie anunță o primăvară ploioasă cu precipitații și temperaturi care vor ajunge până la 25 de grade Celsius. Deși valorile termice vor fi blânde, primăvara aduce zile consecutive de precipitații în București.

Vremea în martie 2026, în București

Meteorologii EaseWeather au emis prognoza meteo pentru primăvara anului viitor, pentru București și celelalte orașe din țară. La o scurtă atenție asupra prognozei pot fi observate temperaturile maxime care se vor înregistra în luna martie 2026. De exemplu, în București, pe timpul zilei se vor înregistra între 8 și 18 grade Celsius. Vor fi și zile în care se vor înregistra precipitații: 6, 11, 13, 16, 17, 19 și 21 martie 2026.

Vremea în aprilie 2026, în București: 15 zile cu precipitații

Luna aprilie 2026 aduce mai multe zile ploioase în București, arată prognoza meteo. Precipitații se vor înregistra în zilele de 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 28 și 30 aprilie 2026. Temperaturile maxime vor fi situate între 12 și 21 de grade Celsius. Vremea se va menține parțial înnorată.

Vremea în aprilie 2026, în București

Vremea în luna mai 2026, în Capitală: ploile vor fi prezente

Vremea se va menține ploioasă și în luna ai 2026, în Capitală. Prima săptămâna a lunii mai aduce precipitații și temperaturi maxime de 22-23 de grade Celsius. După câteva zile în care soarele va ieși timid, pe alocuri, meteorologii anunță alte momente cu cer înnorat și precipitații. Temperaturile vor fi situate între 17 și 25 de grade Celsius. Va ploua în zilele de 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 22, 28, 29, 30 și 31 mai 2026.

Vremea în luna mai 2026, în București

Sursă foto: EaseWeather

Cele mai noi