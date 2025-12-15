Categoriile de români care vor avea reduceri la transport în 2026. Obligatoriu dacă vor să beneficieze de tarifele mai mici

Guvernul a decis ce categorii de români vor avea reduceri la transport în 2026. Guvernul a adoptat deja o ordonanță de urgență prin care va prelungi termenele pentru menținerea facilităților de transport, însă doar pentru anumite categorii de persoane, care trebuie să îndeplinească anumite condiții clare. Este obligatoriu dacă vor să beneficieze de tarifele mai mici.

Ce români vor avea reduceri la transport în 2026

Guvernul a decis prelungirea facilităților pentru transportul în comun până pe 31 decembrie 2026 pentru: veteranii de război, văduvele acestora și pensionari, menținând drepturile prevăzute de legile speciale.

Aceste facilități vor continua să fie date exact ca până acum, pe baza tichetelor gratuite sau a taloanelor speciale de călătorie. Reglementarea aceasta va asigura continuitatea drepturilor pentru aceste categorii și va preveni totodată întreruperea acordării facilităților existente. Beneficiarii vor putea să folosească transportul în comun fără modificări față de sistemul actual.

Noi scumpiri în lanț în 2026

Românii au parte de vești tot mai proaste pentru anul care vine. De la 1 ianuarie 2026 impozitele pe locuințe vor crește. Va fi cea mai mare scumpire pentru cetățeni, iar criza financiară din România va fi o povară și mulți vor ajunge la limita supraviețuirii. De la începutul lunii august au intrat în vigoare mai multe scumpiri în lanț, iar cu toate acestea nu se vor opri nici anul viitor. Din ianuarie 2026, impozitele pe proprietăți pot crește cu până la 70%, fiind cea mai grea lovitură pentru românii care dețin case, apartamente și mașini.

Se vor majora din nou prețurile la diferite servicii și alimente, facturile vor fi mai mari și se vor impune noi taxe. Cetățenii vor simți din plin măsurile de austeritate, iar criza economică va afecta bugetul fiecărei familii. Românii datornici vor avea poprire pe venituri în situația în care nu își plătesc dările la stat sau alte taxe și credite.

