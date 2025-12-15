15 Decembrie, calendarul zilei: Don Johnson împlinește 76 de ani. Moare Nicolae Manea

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 15 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Don Johnson este un actor, producător și cântăreț american, devenit celebru în anii ‘80 datorită rolului său Sonny Crockett din serialul de succes Miami Vice, care i-a adus un Premiu Globul de Aur. S-a născut la 15 decembrie 1949, în Flat Creek, Missouri, și a crescut în Kansas, unde și-a descoperit pasiunea pentru actorie. Cariera sa a cunoscut o ascensiune spectaculoasă odată cu Miami Vice, ulterior jucând în numeroase filme și seriale, printre care Nash Bridges, Django Unchained și Knives Out. Pe lângă actorie, Don Johnson a avut și o carieră muzicală, lansând mai multe albume pop. A fost căsătorit de cinci ori, cea mai cunoscută relație fiind cu actrița Melanie Griffith, cu care s-a căsătorit de două ori. Din această relație s-a născut fiica sa, Dakota Johnson, actriță de succes la Hollywood. De-a lungul anilor, a vorbit deschis despre problemele sale cu dependențele, pe care a reușit să le depășească, considerându-le lecții importante de viață. Rămâne o figură emblematică a cinematografiei americane, apreciat atât pentru carisma sa, cât și pentru longevitatea carierei sale.

Nicolae Manea a fost un fotbalist român de renume, identificat în special cu clubul Rapid București. Născut pe 12 iulie 1954 la Constanța, a evoluat pe postul de mijlocaș, fiind apreciat pentru tehnica sa, inteligența în joc și viziunea excelentă asupra terenului. Cea mai mare parte a carierei și-a petrecut-o la Rapid, unde a devenit un jucător emblematic și un adevărat lider al echipei. A fost cunoscut pentru pasele precise și pentru capacitatea de a organiza jocul, fiind unul dintre cei mai constanți mijlocași ai generației sale. Nicolae Manea a evoluat și la echipa națională a României, pentru care a disputat mai multe meciuri internaționale. După retragerea din activitatea de jucător, a rămas aproape de fotbal, fiind respectat pentru profesionalismul și discreția sa. Nicolae Manea a murit pe 15 decembrie 2014, la vârsta de 60 de ani, din cauza unui cancer la ficat.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂37: Nero (Claudius Drusus Germanicus Caesar) 🇮🇹♛ face parte din acei împărați care au fost foarte aspru judecați în literatura antică

🎂130: Lucius Verus 🇮🇹♛ împărat roman împreună cu Marcus Aurelius, între 161 și 169. A murit de ciumă în 169, în timpul războiului cu marcomanii, pe Dunăre

🎂1832: Gustave Eiffel 🇫🇷🗼 cunoscut în special pentru realizarea Turnului Eiffel din Paris. În 1876, a construit Podul Eiffel, la Ungheni. În 1882 a retușat la Iași Grand Hotel Traian, din Piața Unirii

🎂1947: George-Mihail Pruteanu 🇷🇴✒️ Între 1995 și 1999 a fost realizatorul unui program zilnic de televiziune de cinci minute despre folosirea corectă a limbii române, Doar o vorbă „săț-i” mai spun, care a fost prezentat mai întâi la Tele 7 ABC (1995), apoi la Pro TV (1995-1996), la TVR1 (1997-1999 și din nou în 2006)

🎂1948: Cornel Nistorescu 🇷🇴✒️

🎂1949: Don Johnson 🇺🇸🎬 Miami Vice (1984 – 1990)

🎂1951: Ioan Luchian Mihalea 🇷🇴🎼 fondatorul și conducătorul grupului vocal Song, dar și al corului de copii Minisong, din care au făcut parte și Alina Sorescu, Dana Rogoz, Gianina Corondan și membrii grupului pop TOP M. A fost asasinat în apartamentul său din București, cartierul Drumul Taberei, de către Nelu Florian Gavrilă și Ionel Păun, scopul crimei fiind jaful. Criminalii au fost condamnați la închisoare pe viață și închiși în Penitenciarul Giurgiu, fiind eliberați condiționat în 2015 (Nelu Florian Gavrilă), respectiv în 2016 (Ionel Păun)

🎂1972: Cristian Boureanu 🇷🇴🗣

🎂1993: Alina Eremia 🇷🇴🎤🎬 cunoscută pentru evoluția din serialul muzical Pariu cu viața, difuzat de Pro TV și pentru telenovela O nouă viață, difuzată pe Acasă TV

Decese 🕯

🕯️1675: Johannes Vermeer 🇳🇱🎨 unul din cei mai cunoscuți reprezentanți ai stilului baroc

🕯️1769: Constantin Mavrocordat ♛ de șase ori domn al Țării Românești și de patru ori domn al Moldovei

🕯️1966: Walt Disney 🇺🇸🎥 câștigător de 22 de ori al premiilor Oscar

🕯️2013: Joan Fontaine 🇺🇸🇬🇧🎬

🕯️2014: Nicolae Manea 🇷🇴⚽️ a jucat timp de 19 sezoane la Rapid. A murit la 60 de ani, cancer la ficat

Calendar 🗒

🗒1467: Ștefan cel Mare îl învinge pe Matei Corvin al Ungariei în Bătălia de la Baia

🗒1840: Rămășițele pământești ale lui Napoleon I au fost aduse în Franța de pe Insula Sfânta Elena

🗒1860: Împăratul Austriei, Franz Joseph I, hotărăște alipirea Banatului la Ungaria fără a ține seama de cererea românilor bănățeni de a se înființa în Banat un „Căpitănat român”

🗒1868: Concertul inaugural al „Societății Filarmonice Române”, sub bagheta lui Eduard Wachmann, primul director al orchestrei

🗒1876: A luat ființă Cercul Militar al ofițerilor din garnizoana București, actualul Cerc Militar Național

🗒1887: Apare primul număr al publicației lunare „Revista Nouă”, condusă de Bogdan Petriceicu Hasdeu

🗒1939: La Atlanta a avut loc premiera filmului „Pe aripile vântului”, în regia lui Victor Fleming, avându-i ca protagoniști pe Vivien Leigh și Clark Gable

🗒1944: Reapare la București, zilnic, ultima serie a revistei „Bilete de papagal”, director Tudor Arghezi

🗒1945: Generalul american Douglas MacArthur emite în calitate de comandant suprem al Forțelor Aliate în Pacific un ordin prin care shintoismul nu mai este religie de stat în Japonia

🗒1964: Oficialitățile canadiene au arborat pentru prima dată actualul lor steag, reprezentând o frunză roșie de arțar

🗒1965: Navetele spațiale americane „Gemini 6” și „Gemini 7” au realizat prima întâlnire în spațiu

🗒1994: Este lansat Netscape Navigator 1.0

🗒1995: Madrid: La Conferința Uniunii Europene, șefii de stat și de guvern au convenit asupra noii monede europene. Aceasta a fost denumită „EURO” și a înlocuit moneda națională din Germania, Franța, Belgia, Olanda, Luxemburg, Italia, Spania, Portugalia, Austria, Irlanda, Finlanda, Grecia la 1 ianuarie 2002

🗒1999: Germania acceptă să plătească 10 milioane de mărci drept compensații persoanelor care au fost supuse la muncă forțată în timpul nazismului

🗒2001: A fost redeschis, pentru public, Turnul din Pisa, închis în 1990 pentru consolidare

🗒2002: Pentru prima dată, România a fost nominalizată în cadrul galei Premiilor MTV Europa (Barcelona) prin introducerea secțiunii „Cel mai bun artist român”; câștigătoare a fost trupa „Animal X”

