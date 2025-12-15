Dorinel Munteanu, antrenorul lui FC Hermannstadt, a debutat cu un eșec, echipa sa fiind învinsă de Universitatea Craiova, 2-0, goluri Assad Al Hamlawi (15) și Ștefan Baiaram (31).

Ardelenii sunt pe locul 15, retrogradabil, și au 12 puncte. Hermannstadt va juca ultimul meci din an cu Petrolul, locul 12, 19 puncte.

Dorinel Munteanu, după debutul cu înfrângere ca antrenor la Hermannstadt: „Nu e o amenințare, peste tot se întâmplă așa”

Au jucat echipele:

HERMANNSTADT: Căbuz – Căpuşă, Karo, Bejan (Issah 46), K. Ciubotaru – Biceanu (Oroian 47), Dr. Albu, Jair (L. Stancu 64) – A. Chiţu, S. Buş (Gjorgjievski 47), Neguţ. ANTRENOR: Dorinel Munteanu

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Ad. Rus (Mogoş 47), N. Stevanovic, Badelj – Samuel Teles (Carlos Mora 55), Cicâldău (Al. Creţu 72), D. Matei, Mekvabishvili, Bancu – Al Hamlawi (Nsimba 66), Baiaram (Etim 55). ANTRENOR: Filipe Coelho

Dorinel Munteanu a declarat după meci, la Digi Sport: „Sigur, n-am stat noi foarte bine în teren în prima repriză, dar le-am fost egali adversarilor. Mai ales în repriza a doua. Dacă marcam, alta era situația. Înfrângere e înfrângere și sunt obligat să iau tot ce e mai bun din acest joc. Am avut doar trei zile la dispoziție, mi-am dorit foarte mult să câștigăm. Mergem în continuare, avem ultimul meci din acest an, cu Petrolul, pe care suntem obligați să-l câștigăm, chiar dacă lipsesc foarte mulți jucători.

S-au adunat cam multe, dar trebuie să găsesc soluția, de-asta sunt aici. Nu va fi ușor, și Petrolul este în criză. Va fi care pe care. Nu obișnuiesc să vorbesc în fața camerelor despre ce se întâmplă la pauză, dar e clar că am fost nemulțumit de anumiți jucători, de-asta au fost schimbări.

Jucătorii trebuie să înțeleagă. Nu e o amenințare, peste tot se întâmplă așa. Avem calitate, dar, pe lângă calitate și valoare, trebuie și altceva. Mai avem multe etape, sunt convins că voi salva echipa și voi face o echipă puternică. După acest joc cu Petrolul, vom vedea ce vom aduce, cine va pleca. Eu vreau să merg pe continuitate. Dacă ei vor răspunde bine, nu vreau să schimb, vreau să îmbunătățesc”.