Situație fără precedent. Va înceta CNCD să funcționeze de la 1 ianuarie 2026? Surse Gândul: „O degradare a promovării și protejării drepturilor omului în România”

15 dec. 2025, 09:18, EXCLUSIV
Potrivit surselor Gândul, începând cu data de 1 ianuarie 2026, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) va înceta să funcționeze.

Situația este una fără precedent, iar motivul uluitor este acela că Parlamentul României nu a numit, încă, membrii Colegiului Director.

De la 1 ianuarie 2026, CNCD va înceta să funcționeze, pentru că nu au fost numiți membrii Colegiului Director de către Parlament. Peste 2.000 de dosare sunt în lucru în acest moment”, au declarat sursele Gândul, în exclusivitate.

„Va afecta credibilitatea României”

La 1 ianuarie 2026, avertizează sursele Gândul, 6 mandate ale membrilor Colegiului Director al CNCD, din totalul de 11, vor expira și nu va mai exista cvorumul necesar pentru analizarea petițiilor depuse, pentru constatarea unor fapte de discriminare sau hărțuire sau pentru aplicare a unor amenzi contravenționale.

Riscul ca CNCD să nu își mai poată exercita în mod efectiv atribuțiile reprezintă o degradare a promovării și protejării drepturilor omului în România, fapt ce se va reflecta cu siguranță pe plan internațional și va afecta credibilitatea României.

Membrii Colegiului Director sunt numiți, în ședință comună, de cele două Camere ale Parlamentului.

Într-o situație asemănătoare din anul 2020, a fost adoptată OUG 45/2020 în care s-a precizat că mandatul membrului Colegiului Director durează până la numirea noului membru, dar nu mai mult de 6 luni de la data împlinirii termenului de 5 ani. Practic de la 1 ianuarie 2026 va expira și perioada de 6 luni”, au declarat sursele Gândul, în exclusivitate.

Atribuțiile CNCD și componența Colegiului Director

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) este autoritatea de stat autonomă, sub control parlamentar, care își desfășoară activitatea în domeniul discriminării.

Potrivit legii, CNCD este garant al respectării și aplicării principiului nediscriminării, în conformitate cu legislația internă în vigoare și cu documentele internaționale la care România este parte.

Consiliul își exercită atribuțiile în următoarele domenii:

  • Prevenirea faptelor de discriminare
  • Medierea faptelor de discriminare
  • Investigarea, constatarea și sancționarea faptelor de discriminare
  • Monitorizarea cazurilor de discriminare
  • Acordarea de asistență de specialitate victimelor discriminării

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul CNCD, prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință pe baza criteriilor prevăzute de legislația în vigoare.

Criteriile stabilite de legislația românească sunt: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

