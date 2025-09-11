Omega-3, cheia unui CREIER sănătos. Doza zilnică recomandată de neurologi pentru o minte ageră. O dietă săracă poate crește riscul de demență

Acizii grași Omega-3 joacă un rol esențial în menținerea sănătății creierului, susțin specialiștii. Consumul regulat de DHA și EPA reduce inflamația, sprijină memoria și protejează împotriva declinului cognitiv. Neurologii recomandă o doză zilnică pentru funcționarea optimă a creierului.

Sănătatea creierului nu depinde doar de exercițiile de memorie sau de activitățile intelectuale, ci și de ceea ce punem zilnic în farfurie.

„Nutriția este combustibilul creierului nostru. Alimentele furnizează elementele de bază pentru celulele nervoase, energia necesară gândirii și protecția împotriva deteriorării. O dietă săracă poate favoriza inflamația și crește riscul de tulburări de memorie sau chiar de demență”, explică dr. Kevin Sheth, directorul Centrului Yale pentru Sănătatea Creierului și Minții, citat de publicația Parade.

Acizii grași Omega-3 reduc procesul de îmbătrânire

Astfel, acizii grași Omega-3 – în special DHA și EPA – sunt considerați fundamentali pentru funcțiile cognitive. Ei susțin sănătatea neuronală, reduc inflamația și ajută organismul să facă față stresului și procesului de îmbătrânire.

Mai multe organizații internaționale recomandă un aport zilnic de 250 – 500 mg de Omega-3 pentru menținerea sănătății cognitive.

În cazul femeilor însărcinate sau al persoanelor care nu consumă pește, aportul optim poate ajunge la 100–200 mg de DHA pe zi. Deoarece organismul nu produce suficienți acizi grași, sursa principală rămâne alimentația.

DHA, prezent în structura celulelor cerebrale, menține flexibilitatea membranelor neuronale și facilitează transmiterea informațiilor între celule.

EPA, găsit în pești de apă rece precum somonul, macroul sau sardinele, are un rol antiinflamator și protejează atât creierul, cât și sănătatea cardiovasculară.

Specialiștii recomandă o dietă echilibrată, bazată pe pește gras, fructe de pădure, legume verzi și cereale integrale, pentru o minte ageră și un organism rezistent.

În lipsa acestor nutrienți, riscul de declin cognitiv și boli neurologice crește semnificativ.