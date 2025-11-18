Omul din spatele lui Nicușor Dan, atac direct la Ilie Bolojan: „Se formează o nouă gașcă pentru care puterea este mai importantă decât orice”

Marian Rădună, unul dintre cei mai apropiați activiști ai lui Nicușor Dan, lovește direct în premierul Ilie Bolojan. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Rădună acuză formarea unei „noi găști” la vârful puterii și îl întreabă public pe premier ce realizări are după câteva luni de mandat.

Marian Rădună, activit cunoscut pentru apropierea sa de Nicușor Dan și pentru rolul său de consilier în Ministerul Sănătății pe vremea lui Vlad Voiculescu, lansează un atac frontal la adresa lui Bolojan. Rădună sugerează că în jurul prim-ministrului se conturează „o nouă gașcă” interesată mai mult de putere decât de reforme.

„Toate măsurile luate până acum au fost luate cu “sarcina” pe cetățeni! Mărirea TVA-ului nu a dus decât la creștere prețurilor, a scăderii consumului și fără să aibă impact în veniturile la bugetul de stat! Am auzit acum că mai cresc niște taxe … Aparatul de stat NU a fost redus! Pensiile Speciale – aici spun de toate pensiile NU au fost impozitate. Numirile în CA-uri … sunt No comment …”

Activistul spune că premierul nu oferă rezultate vizibile și nu explică de ce România nu are încă proiectul de buget pentru 2026.

„Îmi poate spune cineva care sunt realizările domnului Bolojan în aceste câteva luni? Îmi poate spune cineva de ce NU putem avea un buget pentru 2026 conform legii, mai ales ca avem specialiști în Guvern? Îmi poate spune cineva de ce continuam să cheltuim bani fără transparență și fără performanță?”

Deși nu este membru de partid, Marian Rădună se află de ani buni în cercul de influență al USR. A fost consilier la Ministerul Sănătății în mandatul lui Vlad Voiculescu și s-a poziționat constant în apărarea lui Nicușor Dan.

A mers inclusiv pe linia promovării fostului primar, după cum singur declara:

„Astăzi am făcut duș cu apă rece. Nu am înjurat și nu m-am supărat pentru că am fost anunțat cu câteva zile înainte și era lucrarea programată în aplicație. Știm că avem nevoie de lucrări la rețea. Faptul că ești anunțat arată că există organizare și un plan. Bravo, Nicușor Dan!”

A apărut lângă Nicușor Dan și la apelurile la vot din 1 Decembrie 2024, cu cinci zile înainte de anularea alegerilor.

Și polițistul Marian Godină l-a adus în discuție și l-a acuzat pe Rădună că a interzis unor persoane „suveraniste” să aprindă lumânări la comemorarea tragediei de la Colectiv.

AUTORUL RECOMANDĂ: