07 nov. 2025, 10:00, EXCLUSIV
„A fost nevoie să moară oameni ca guvernul să demisioneze”. Declarația sinistră a lui Klaus Iohannis încă bântuie societatea, chiar și după 10 ani. Dar iată că și comemorarea tragediei de la Colectiv ar putea fi „confiscată” politic. Marian Rădună, organizatorul Marșului Colectiv, cel care a provocat scandalul care a dus la schimbarea din funcție a șefului Jandarmeriei Române., a fost surprins 3 zile mai târziu la congresul USR, chiar în spatele lui Nicușor Dan. Coincidență sau nu, e firesc să ne punem întrebarea: comemorarea Colectiv a fost o acțiune politică a USR?

Marian Rădună, în spatele lui Nicușor Dan

Activist în stradă, consilier la minister

Deși nu este membru de partid, Marian Rădună este un apropiat al USR. A avut chiar și funcție publică, fiind numit consilier de Vlad Voiculescu, pe vremea în care acesta era ministru al Sănătății.

Sursă: Facebook/Marian Rădună

Singurul bucureștean care s-a bucurat că nu are apă caldă

În tot acest timp, Marian Rădună a fost și unul dintre activiștii care i-au fost fideli fostului primar general chiar și când făcea duș cu apă rece. Ba chiar îl lăuda pe Nicușor Dan

„Astăzi am făcut duș cu apă rece. Nu am înjurat și nu m-am supărat pentru că am fost anunțat cu câteva zile înainte și era lucrarea programată în aplicație. Știm că avem nevoie de lucrări la rețea. Faptul că ești anunțat arată că există organizare și un plan. Bravo, Nicușor Dan!”, a scris fostul consilier al lui Vlad Voiculescu pe Facebook.

Rădună, alături de Nicușor Dan pe 1 Decembrie 2024

În data de 1 Decembrie 2024, Marian Rădună a apărut alături de Nicușor Dan, cu un banner, îndemând oamenii să iasă la vot.  5 zile mai târziu se anulau alegerile.

Le-a interzis „suveraniștilor” să aprindă lumânări la Colectiv?

Această acuzație e făcută chiar de un alt „activist” susținător al lui Nicușor Dan. Este vorba chiar de polițistul Marian Godină, care l-a acuzat deschis pe Marian Rădună că nu a permis „suveraniștilor” să aprindă lumânări la comemorarea tragediei de la Colectiv.

„Pe acolo au apărut niște oameni cu ceva steaguri. Așa ziși suveraniști. Au zis că vor și ei să comemoreze. Să pună o lumânare. Au voie? Păi au, nu? Că suntem același popor, iar la chestiile astea nu contează deloc opțiunile politice. De altfel, oamenii nu aveau niciun fel de însemne politice, ci doar steaguri.Doar că, activistul Marian Rădună nu îi lasă, deși la o comemorare este permis accesul oricui. Filmat fiind, Marian Rădună își asumă și spune cu subiect și predicat că își asumă rolul de organizator și începe să decidă pe cine lasă acolo și pe cine nu.”

„Sper să fie doar o coincidență prezența lui lângă președinte”

De altfel, povestea amenzii care a intrigat o țară întreagă și care a dus la demisia șefului jandarmeriei, sună un pic altfel în povestea lui Godină, care îl acuză pe Rădună că se folosește de „pile” pentru a-i pedepsi pe jandarmi. Cine sunt aceste pile?

Marian Rădună, amendat de jandarmi

„Astăzi, în spatele președintelui Nicușor Dan, se află fix activistul cu pricina. Sper să fie doar o coincidență prezența lui lângă președinte și să nu aibă legătură cu scuzele șefului Jandarmeriei. (…) Marian Rădună se lăuda pe la emisiuni că a vorbit el cu superiorii. Băiete, contestă amenda în instanță, lasă pilele”, a scris pe Facebook Mihai Godină.

