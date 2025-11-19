Operațiunea „Ziua Z”. Peste 200 de percheziții la nivel național. 250 de persoane, căutate într-un dosar de trafic de persoane și droguri

Poliția Română și DIICOT au declanșat miercuri una dintre cele mai ample acțiuni din ultimii ani, în cadrul operațiunii „Ziua Z”. Sunt efectuate 216 percheziții la nivel național, vizând grupări de criminalitate organizată specializate în trafic de persoane, droguri, pornografie infantilă și criminalitate informatică.

„Astăzi, 19 noiembrie, în cadrul unei ample operațiuni, Poliția Română și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu sprijinul Poliției de Frontieră și Jandarmeriei Române, efectuează peste 50 de acțiuni operative, pentru destructurarea unor grupuri infracționale organizate, specializate în săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și de minori, pornografie infantilă, trafic de droguri și criminalitate informatică”, au transmis reprezentanții IGPR și DIICOT.

Acțiunea are ca scop obținerea de probe privind activitățile ilegale ale mai multor grupări de criminalitate organizată, dar și identificarea altor persoane implicate în activități infracționale conexe. Totodată, anchetatorii urmăresc descoperirea bunurilor susceptibile de confiscare sau necesare pentru recuperarea prejudiciilor produse.

„Această inițiativă începută în anul 2018, sub denumirea generică Ziua Z, continuă angajamentul ferm al instituției noastre în prevenirea și combaterea formelor grave de criminalitate”, au precizat cele două instituții.