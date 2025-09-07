Sesiunea parlamentară – în premieră pentru România – a votării pachetului de 4 moțiuni de cenzură depuse de partidele suveraniste, cunoaște momente surprinzătoare. Deși pornea din start cu șanse mici de răsturnare a Guvernului, opoziția s-a confruntat cu un sabotaj chiar din interior. POT a lipsit la votul pe cea de-a doua moțiune înscrisă pe ordinea de zi.

Președinta POT, Anamaria Gavrilă, a anunțat că parlamentarii din partidul său au protestat la votul pe una dintre moțiunile de cenzură depuse de Opoziție, ieșind din sală.

Cum explică Anamaria Gavrilă boicotarea votului

Motivul invocat de Gavrilă este faptul că nu s-a respectat regulamentul de către conducerea Parlamentului, care nu a verificat dacă cvorumul este întrunit.

Mai precis, în timpul votului pentru prima moțiune de cenzură, parlamentarii POT, care se află printre inițiatorii moțiunilor, erau pe holurile Parlamentului. Anamaria Gavrilă a transmis live pe. Facebook. Membrii POT s-a declarat nemulțumiți de faptul că nu a fost verificat cvorumul înainte de începerea votului: „Asistăm la un abuz”.

„Bună ziua! Doamne ajută! Este sfânta zi de duminică și suntem în Parlament. Asta pentru că cei de la PSD și PNL și-au dorit ca aceste moțiuni de cenzură să fie votate duminica, deoarece luni sunt foarte multe proteste din partea sindicatelor și a societății civile. Astfel, au forțat patru voturi azi, duminica. Riscau să nu fie cvorum. Astfel, avem 4 moțiuni de cenzură azi și la fiecare este șansa ca acest Guvern să cadă. La votul primei moțiuni am cerut să se numere parlamentarii cu adevărat prezenți. Noi, POT, am suferit asuprirea negocierilor și călcării în picioare al votului cetățenilor încă de la început, când ni s-au luat 2 senatori. Numărul de membri ni s-a redus. Noi nu avem puterea să ne exprimăm avizul și raportul pe anumite proiecte legislative. Este timpul ca în final acest regulament să nu mai fie, iar Opoziția să fie călcată în picioare”, a declarat lidera tinerei formațiuni politice.

POT reclamă un abuz al Parlamentului

La rândul său, parlamentarul POT Gheorghe Vela reclamă faptul că președinții celor două camere nu au respectat procedurile înaintea votului final. Aceștia ar fi trebuit să verifice cvorumul prin apel nominal.

„Asistăm la un abuz făcut în parlamentul României de către președinții celor două camere, dar mai ales de președintele Senatului, care prezidează ședința. Înaintea votului final, președintele trebuie să verifice cvorumul prin apel nominal dacă un lider de grup solicită acest lucru. Liderul deputaților AUR a solicitat acest lucru de 2 ori și i s-a refuzat. De asemenea, dacă în sală nu sunt prezenți 50%+1 dintre parlamentari, se amână votarea. Noi am ieșit din ședință, pentru că nu s-a respectat regulamentul, în semn de protest”, a declarat Vela.

Gavrilă nu și-a lăsat colegii să intre în sală

Membrii POT acuză faptul că votul românilor este ignorat.

„Vom cere prezența și filmările din sală, pentru a verifica Parlamentarii PSD și PNL. POT va participa la celelalte moțiuni. Vom verifica dacă, cu adevărat, s-a întrunit cvorumul”, a mai precizat Gavrilă.

POT a rămas singurul partid care a protestat față de pretinsa neverificare a cvorumului, după ce parlamentarii de la AUR și SOS România au decis să intre totuș în sală.

