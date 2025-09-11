Ora de iarnă 2025. Când se dau ceasurile înapoi și cum ne poate afecta sănătatea această schimbare

România se pregătește să treacă la ora de iarnă și în 2025. Chiar dacă este o schimbare de rutină, aceasta continuă să provoace discuții aprinse în Uniunea Europeană.

În 2025, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră în noaptea de 25 spre 26 octombrie, astfel încât ora 4:00 dimineața va deveni ora 3:00.

De ce se schimbă ora

Sistemul de trecere la ora de vară și ora de iarnă a fost introdus pentru a valorifica mai bine lumina naturală a Soarelui și pentru a reduce consumul de energie.

Germania a fost prima țară care a aplicat măsura, în 1916, urmată de Marea Britanie și alte state europene. România a adoptat pentru prima dată schimbarea în 1917, iar după mai multe întreruperi practica a fost reluată definitiv, în 1979.

Astăzi, aproximativ 70 de țări din lume aplică acest mecanism. Totuși, unele dintre ele au renunțat, cum sunt Belarus, Islanda sau Panama.

La nivel european, Parlamentul European a votat în 2019 pentru eliminarea schimbării sezoniere a orei, lăsând fiecărui stat libertatea de a decide ce oră păstrează permanent. Cu toate acestea, măsura adoptată în P.E. nu a fost, încă, pusă în aplicare pe întreg continentul.

Schimbarea nu are loc simultan pe tot globul, fiind influențată de fusurile orare. De exemplu, Europa Occidentală folosește GMT+0, Europa Centrală – GMT+1, iar Europa Orientală – GMT+2. România se află în fusul GMT+2.

Ora se schimbă întotdeauna în ultima duminică din martie (ora de vară) și în ultima duminică din octombrie (ora de iarnă). A fost aleasă o zi din weekend cu un scop anume – adaptarea la noul program este mai ușoară atunci când oamenii nu merg la muncă.

Impactul asupra sănătății

Deși trecerea la ora de iarnă aduce, teoretic, o oră în plus de somn, specialiștii atrag atenția că organismul are nevoie de timp pentru a se adapta.

De altfel, tot mai mulți oameni critică schimbarea orelor de-a lungul anilor și asta după ce studiile au arătat că aceste treceri pot crea dezechilibre în ritmul biologic. „Trecerea la ora de iarnă nu crește riscul de apariție al unor probleme de sănătate, dar pot fi cazuri în care anumite persoane pot tolera cu dificultate această schimbare a orarului de somn. Astfel, schimbarea orei poate produce somnolență, probleme de concentrare sau de memorare, senzație de oboseală pe timpul zilei, iar aceste tulburări pot afecta activitatea zilnică, pot să scadă randamentul la locul de munca si chiar pot provoca accidente rutiere. Perioada de adaptare la ora de iarnă variază foarte mult de la o persoana la alta și poate fi de la o zi, până la 1 săptămâna”, a explicat, la Digi24, medicul Răzvan Lungu.

Dacă în general dormiți între șapte şi opt ore şi vă culcaţi puţin mai devreme cu o seară înainte, s-ar putea să vă treziți a doua zi simţindu-vă odihniți și în formă.

În schimb, dacă dormiţi şase ore, s-ar putea să aveţi probleme în această perioadă cu somnul, mai ales cei care consumă cofeină sau alcool aproape de ora de culcare. În acest din urmă caz, vă veţi simţi mai obosiţi, apatici, lipsiţi de concentrare şi somnolenți pe durata zilei.

Cât durează acomodarea

Pe lângă modificările somnului, ne putem confrunta cu astenie, irascibilitate, stări de anxietate, vertij, tulburări de concentrare sau modificarea apetitului.

În concluzie, medicii consideră că oamenii au nevoie de aproximativ o săptămână pentru a se adapta la ora de iarnă.

