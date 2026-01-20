Orașele cu cea mai bună calitate a vieții din România. Cine conduce clasamentul

Orașele din România care oferă cel mai bun echilibru între venituri, costuri și confort sunt Timișoara, Cluj-Napoca și Iași. Bucureștiul, deși are cele mai mari salarii și cele mai multe joburi, se află abia la coada clasamentului în ceea ce privește calitatea vieții.

Timișoara conduce clasamentul. Aici, locuințele sunt mai accesibile în raport cu salariile, traficul este mai lejer, iar poluarea este moderată. Orașul este atractiv pentru familii și profesioniști și oferă un trai confortabil.

Cluj-Napoca este pe locul doi. Este sigur, curat și atractiv din punct de vedere profesional, mai ales în domeniul IT. Problema este că locuințele sunt scumpe, deci orașul devine mai greu de accesat pentru persoanele cu venituri medii.

Iașiul ocupă locul trei. Costul vieții este mai mic, iar locuințele sunt accesibile. Orașul are universități importante, dar veniturile mai reduse și oportunitățile limitate fac ca avansul să fie mai lent.

Capitala se află abia pe locul patru. Orașul oferă cele mai multe joburi bine plătite și servicii private bune, dar traficul, poluarea și prețurile mari scad calitatea vieții. Capitala funcționează ca un motor economic, dar viața de zi cu zi este mai greu de gestionat pentru locuitori.

La nivel general, România are o calitate a vieții medii în lume. Avantajele sunt costul scăzut al vieții, siguranța relativ ridicată și clima bună, în timp ce veniturile și serviciile publice încă rămân în urmă față de media europeană.

