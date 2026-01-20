Prima pagină » Actualitate » Orașele cu cea mai bună calitate a vieții din România. Cine conduce clasamentul

Orașele cu cea mai bună calitate a vieții din România. Cine conduce clasamentul

Bianca Dogaru
20 ian. 2026, 13:20, Actualitate
Orașele cu cea mai bună calitate a vieții din România. Cine conduce clasamentul

Orașele din România care oferă cel mai bun echilibru între venituri, costuri și confort sunt Timișoara, Cluj-Napoca și Iași. Bucureștiul, deși are cele mai mari salarii și cele mai multe joburi, se află abia la coada clasamentului în ceea ce privește calitatea vieții. 

Timișoara conduce clasamentul. Aici, locuințele sunt mai accesibile în raport cu salariile, traficul este mai lejer, iar poluarea este moderată. Orașul este atractiv pentru familii și profesioniști și oferă un trai confortabil.

Cluj-Napoca este pe locul doi. Este sigur, curat și atractiv din punct de vedere profesional, mai ales în domeniul IT. Problema este că locuințele sunt scumpe, deci orașul devine mai greu de accesat pentru persoanele cu venituri medii.

Iașiul ocupă locul trei. Costul vieții este mai mic, iar locuințele sunt accesibile. Orașul are universități importante, dar veniturile mai reduse și oportunitățile limitate fac ca avansul să fie mai lent.

Capitala se află abia pe locul patru. Orașul oferă cele mai multe joburi bine plătite și servicii private bune, dar traficul, poluarea și prețurile mari scad calitatea vieții. Capitala funcționează ca un motor economic, dar viața de zi cu zi este mai greu de gestionat pentru locuitori.

La nivel general, România are o calitate a vieții medii în lume. Avantajele sunt costul scăzut al vieții, siguranța relativ ridicată și clima bună, în timp ce veniturile și serviciile publice încă rămân în urmă față de media europeană.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Povestea bărbatului care nu a mai dormit deloc de peste 60 de ani. Ce explicații au medicii
14:35
Povestea bărbatului care nu a mai dormit deloc de peste 60 de ani. Ce explicații au medicii
ALERTĂ Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război: „Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru susținerea unui efort de război”
14:21
Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război: „Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru susținerea unui efort de război”
ECONOMIE Cât plătește la factura de energie o româncă stabilită în Malaga. „În apartament e un frig de mori”
14:07
Cât plătește la factura de energie o româncă stabilită în Malaga. „În apartament e un frig de mori”
IMOBILIARE Cât costă cea mai ieftină garsonieră din Timișoara. Are 12m² utili, dușul este lângă pat, iar baia și balconul sunt la comun
13:42
Cât costă cea mai ieftină garsonieră din Timișoara. Are 12m² utili, dușul este lângă pat, iar baia și balconul sunt la comun
EXCLUSIV Diana Buzoianu, PR marca USR pe Facebook despre poluarea din România. Ministra Mediului se lăuda anul trecut că a semnat un ordin prin care vom ști în timp real calitatea aerului, dar, în realitate, nu s-a schimbat nimic
13:10
Diana Buzoianu, PR marca USR pe Facebook despre poluarea din România. Ministra Mediului se lăuda anul trecut că a semnat un ordin prin care vom ști în timp real calitatea aerului, dar, în realitate, nu s-a schimbat nimic
Mediafax
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
Digi24
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Cancan.ro
Un bărbat a murit după 7 ore de așteptare la Urgențe. Ce pastilă i-ar fi dat asistenta: 'L-am văzut albastru și l-am întors'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Şoşoacă întoarce armele și acuză Rusia de manipulare istorică: „Un atac direct la adresa identității naționale românești”
Mediafax
Fenomen astronomic excepțional – aurora boreală a fost vizibilă în România, cauzat de cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani
Click
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Cancan.ro
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Descopera.ro
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
De ce ne place zahărul și când începe, de fapt, să ne facă rău
CONTROVERSĂ Marius Manole anunță că se teme să mai recite public poezii de Nichita Stănescu din cauza “extremiștilor”. La ce vers face referire actorul
14:22
Marius Manole anunță că se teme să mai recite public poezii de Nichita Stănescu din cauza “extremiștilor”. La ce vers face referire actorul
FLASH NEWS Prima reacție a Kremlinului după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Distrugătoare pentru statalitatea Republicii Moldova”
14:01
Prima reacție a Kremlinului după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Distrugătoare pentru statalitatea Republicii Moldova”
ULTIMA ORĂ Rusia anunță o nouă ordine mondială. Serghei Lavrov: „Ordinea mondială impusă de Occident a colapsat. Acum funcționează legea celui mai puternic”
13:26
Rusia anunță o nouă ordine mondială. Serghei Lavrov: „Ordinea mondială impusă de Occident a colapsat. Acum funcționează legea celui mai puternic”
Picturi ascunse, alături de aur și diamante, în bijuterii vechi și de 200 de ani, în noile licitații de la Artmark
13:20
Picturi ascunse, alături de aur și diamante, în bijuterii vechi și de 200 de ani, în noile licitații de la Artmark
DECIZIE Republica Moldova a inițiat procesul de ieșire din CSI
13:15
Republica Moldova a inițiat procesul de ieșire din CSI
ULTIMA ORĂ Ursula von der Leyen anunță o nouă Europa de la Davos: „Nostalgia nu va readuce vechea ordine mondială. Sunt schimbări seismice. Construim o Europă independentă”
13:14
Ursula von der Leyen anunță o nouă Europa de la Davos: „Nostalgia nu va readuce vechea ordine mondială. Sunt schimbări seismice. Construim o Europă independentă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe