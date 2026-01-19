TOP 10 | Orașele din România cu cele mai multe divorțuri. Care e singura localitate în care 1 din 3 căsnicii eșuează

Divorțul a devenit o realitate a timpurilor în care trăim. Diferențele dintre mediul urban și cel rural sunt mai vizibile ca oricând, iar un top realizat pe baza estimărilor privind procentul căsniciilor încheiate prin divorț scoate la iveală un fenomen îngrijorător.

Există orașe în România unde aproape o treime dintre mariaje se destramă.

București – aproape 1 din 3 căsnicii ajung la divorț

Clasamentul care apare în poza de mai jos include 10 orașe mari din România. Le-am ordonat descrescător, în funcție de rata divorțului. Am considerat aceasta ca fiind ponderea căsniciilor care se termină prin separare oficială.

Pe primul loc în acest top se află Bucureștiul, cu o rată estimată de aproximativ 32%. Cu alte cuvinte, aproape una din trei căsnicii din Capitală se încheie prin divorț. Acest procent ridicat ar putea fi pus pe seama ritmului de viață accelerat, a presiunii profesionale, dar și a independenței financiare mai mari.

La oraș, în multe cazuri, despărțirea nu mai este percepută drept un eșec social major.

Pe locul al doilea în clasament se află Constanța, cu o rată estimată de 30%, fiind singurul oraș care se apropie de București la acest capitol. Instabilitatea relațională pe termen lung și migrația sezonieră a forței de muncă sunt factori care contribuie la acest procent ridicat. De asemenea, când vorbim de Constanța, ar putea conta și specificul economic al orașului portuar.

Ierarhia continuă cu Arad (aprox. 28%), oraș influențat de migrația externă și proximitatea față de Vest, Cluj-Napoca (27%) și Timișoara (26%). În aceste orașe, amânarea căsătoriei și prioritizarea carierei cresc riscul producerii unui divorț.

Ploieștiul ocupă locul șase, cu aproximativ 25% divorțuri, urmat de Iași – 24%, cel mai mare procent din regiunea Moldovei. Ultimele poziții sunt ocupate de Brașov (23%), Pitești (22%) și Galați (21%).

Comparație urban-rural

Datele din acest clasament devin și mai relevante atunci când sunt comparate cu mediul rural. La nivel național, în zonele rurale, rata divorțului este estimată între 10% și 12%. Cu alte cuvinte, este de aproape trei ori mai mică decât în București.

La sate, comunitățile mai restrânse, presiunea socială și stabilitatea tradițională a familiei sunt factorii decisivi care influențează căsătoria. În ceea ce privește orașele, durata medie a căsniciei înainte de divorț ar fi de aproximativ 9,2 ani.

Analizând datele, observăm că, la nivelul orașelor, căsnicia nu mai este o garanție pe viață. În ceea ce privește Bucureștiul, capitala României rămâne singura localitate în care aproape unul din trei mariaje eșuează.

