Prima pagină » Actualitate » TOP 10 | Orașele din România cu cele mai multe divorțuri. Care e singura localitate în care 1 din 3 căsnicii eșuează

TOP 10 | Orașele din România cu cele mai multe divorțuri. Care e singura localitate în care 1 din 3 căsnicii eșuează

19 ian. 2026, 10:03, Actualitate
TOP 10 | Orașele din România cu cele mai multe divorțuri. Care e singura localitate în care 1 din 3 căsnicii eșuează
TOP 10 | Orașele din România cu cele mai multe divorțuri

Divorțul a devenit o realitate a timpurilor în care trăim. Diferențele dintre mediul urban și cel rural sunt mai vizibile ca oricând, iar un top realizat pe baza estimărilor privind procentul căsniciilor încheiate prin divorț scoate la iveală un fenomen îngrijorător.

Există orașe în România unde aproape o treime dintre mariaje se destramă.

București – aproape 1 din 3 căsnicii ajung la divorț

Clasamentul care apare în poza de mai jos include 10 orașe mari din România. Le-am ordonat descrescător, în funcție de rata divorțului. Am considerat aceasta ca fiind ponderea căsniciilor care se termină prin separare oficială.

Pe primul loc în acest top se află Bucureștiul, cu o rată estimată de aproximativ 32%. Cu alte cuvinte, aproape una din trei căsnicii din Capitală se încheie prin divorț. Acest procent ridicat ar putea fi pus pe seama ritmului de viață accelerat, a presiunii profesionale, dar și a independenței financiare mai mari.

La oraș, în multe cazuri, despărțirea nu mai este percepută drept un eșec social major.

Pe locul al doilea în clasament se află Constanța, cu o rată estimată de 30%, fiind singurul oraș care se apropie de București la acest capitol. Instabilitatea relațională pe termen lung și migrația sezonieră a forței de muncă sunt factori care contribuie la acest procent ridicat. De asemenea, când vorbim de Constanța, ar putea conta și specificul economic al orașului portuar.

Ierarhia continuă cu Arad (aprox. 28%), oraș influențat de migrația externă și proximitatea față de Vest, Cluj-Napoca (27%) și Timișoara (26%). În aceste orașe, amânarea căsătoriei și prioritizarea carierei cresc riscul producerii unui divorț.

Ploieștiul ocupă locul șase, cu aproximativ 25% divorțuri, urmat de Iași – 24%, cel mai mare procent din regiunea Moldovei. Ultimele poziții sunt ocupate de Brașov (23%), Pitești (22%) și Galați (21%).

Comparație urban-rural

Datele din acest clasament devin și mai relevante atunci când sunt comparate cu mediul rural. La nivel național, în zonele rurale, rata divorțului este estimată între 10% și 12%. Cu alte cuvinte, este de aproape trei ori mai mică decât în București.

La sate, comunitățile mai restrânse, presiunea socială și stabilitatea tradițională a familiei sunt factorii decisivi care influențează căsătoria. În ceea ce privește orașele, durata medie a căsniciei înainte de divorț ar fi de aproximativ 9,2 ani.

Analizând datele, observăm că, la nivelul orașelor, căsnicia nu mai este o garanție pe viață. În ceea ce privește Bucureștiul, capitala României rămâne singura localitate în care aproape unul din trei mariaje eșuează.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cum și-au modificat cehii legislația pentru 2026: divorțuri mai ușoare și protecție împotriva abuzurilor

Avocatele capetelor încoronate. Cine sunt femeile care au făcut din Londra capitala mondială a divorțurilor

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Au apărut noi imagini din Rusia. Cum încearcă localnicii să își salveze mașinile de sub munții de zăpadă
10:54
Au apărut noi imagini din Rusia. Cum încearcă localnicii să își salveze mașinile de sub munții de zăpadă
IMOBILIARE Motivul pentru care mii de cetățeni români sunt pregătiți să își vândă locuințele și să se mute în străinătate. Ce spun experții
10:30
Motivul pentru care mii de cetățeni români sunt pregătiți să își vândă locuințele și să se mute în străinătate. Ce spun experții
ULTIMA ORĂ Mesajul lui Nicuşor Dan pentru Regele Spaniei şi victimele accidentului feroviar: „Gândurile și rugăciunile mele sunt alături de familiile victimelor”
10:00
Mesajul lui Nicuşor Dan pentru Regele Spaniei şi victimele accidentului feroviar: „Gândurile și rugăciunile mele sunt alături de familiile victimelor”
DECIZIE Bărbatul din Oradea care și-a înjunghiat mama a fost arestat preventiv. Câți ani de închisoare riscă agresorul
09:55
Bărbatul din Oradea care și-a înjunghiat mama a fost arestat preventiv. Câți ani de închisoare riscă agresorul
SCANDALOS Jaful de la Luvru, surprins de camerele de supraveghere. Imagini difuzate în premieră la televiziunile franceze
09:34
Jaful de la Luvru, surprins de camerele de supraveghere. Imagini difuzate în premieră la televiziunile franceze
ULTIMA ORĂ Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România anunţă un record de 19,6%, în 2025, pentru Pilonul 3
09:14
Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România anunţă un record de 19,6%, în 2025, pentru Pilonul 3
Mediafax
ANM a emis luni o nouă serie de avertizări meteorologice care actualizează și prelungesc alertele anterioare
Digi24
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
Cancan.ro
Mario Iorgulescu a fost CAPTURAT. Avem prima reacție
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Curentul ar putea fi mai ieftin — dar românii nu vor să schimbe furnizorul
Mediafax
Două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. Cel puțin 39 de persoane au murit/ MAE verifică dacă sunt români printre victime
Click
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Cancan.ro
BREAKING! Mario Iorgulescu, urmărit și bătut în Italia
Ce se întâmplă doctore
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Benzina și motorina sunt mai scumpe în România decât în Spania sau Austria
Descopera.ro
De ce bărbații preferă femei mai tinere? Este simplu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este semnalul „Wow!”?
NEWS ALERT Ședință tensionată la Palatul Victoria. Liderii coaliției de guvernare discută acordul Mercosur și reforma administrației în prima întâlnire din 2026
10:21
Ședință tensionată la Palatul Victoria. Liderii coaliției de guvernare discută acordul Mercosur și reforma administrației în prima întâlnire din 2026
LIVE 🚨 Accident feroviar grav în Spania. 39 de morți. Operațiuni de căutare și salvare în desfășurare. Mai mai multe persoane ar putea fi prinse sub vagoane
10:11
🚨 Accident feroviar grav în Spania. 39 de morți. Operațiuni de căutare și salvare în desfășurare. Mai mai multe persoane ar putea fi prinse sub vagoane
COMUNICAT “Am primit gratuit acte pentru casă și teren!” Fondurile europene au ajutat argeșenii din Mioarele
10:00
“Am primit gratuit acte pentru casă și teren!” Fondurile europene au ajutat argeșenii din Mioarele
ANALIZA de 10 Cum ar putea evita SUA și NATO o catastrofă în Groenlanda. Militarii danezi și contingentele europene modeste nu ar rezista unui atac american. „Trei direcții de acțiune sunt în desfășurare”
10:00
Cum ar putea evita SUA și NATO o catastrofă în Groenlanda. Militarii danezi și contingentele europene modeste nu ar rezista unui atac american. „Trei direcții de acțiune sunt în desfășurare”
EXTERNE Caz medical extrem de rar în Brazilia. O femeie a descoperit că a rămas însărcinată de două ori în același timp. „Am avut două nașteri într-o noapte”
09:44
Caz medical extrem de rar în Brazilia. O femeie a descoperit că a rămas însărcinată de două ori în același timp. „Am avut două nașteri într-o noapte”
EXTERNE Trump acuză Danemarca că ar fi ignorat timp de 20 de ani avertismentele NATO în privința amenințării rusești în Groenlanda: „Acum a sosit momentul”
09:20
Trump acuză Danemarca că ar fi ignorat timp de 20 de ani avertismentele NATO în privința amenințării rusești în Groenlanda: „Acum a sosit momentul”

Cele mai noi

Trimite acest link pe