Top 5 state cu cel mai ridicat cost al vieții din lume. Primul loc este ocupat de o țară europeană

Iată un top al statelor cu cel mai ridicat cost al vieții, la nivel mondial. De menționat faptul că acest cost al vieții variază în funcție de mai mulți factori, printre aceștia numărându-se prețurile caselor și puterea de cumpărare. În clasament se află și o țară din Europa. Vezi mai jos, în articol, detaliile.

Există mai mulți factori care influențează costul vieții al unei țări. Și anume, prețurile caselor, prețurile alimentelor, precum și tarifele aferente transportului, serviciilor medicale, dar și nivelul taxelor și puterea de cumpărare. Acest top a fost realizat de platforma World Population Review.

Elveția se află pe locul 1 în top

Primul loc este ocupat de Elveția, fiind considerată și cea mai scumpă țară la nivel de mapamond. Indicele costului vieții a atins 98,4. Aici, se găsesc tarife ridicate la cazare, alimente, precum și la servicii. De altfel, se găsesc standarde stricte de calitate. Printre cele mai scumpe orașe din lume se află Zurich și Geneva. Cheltuielile considerabile la alimente, transportul public, precum și în restaurante sau cele pentru asistența medicală sunt compensate de salariile mari. De asemenea, datele indică faptul că în Elveția se află unele dintre cele mai bune sisteme de sănătate, transport și siguranță la nivel global.

Topul este continuat de Insulele Virgine Americane. Aici, costurile sunt ridicate în urma importurilor (alimente, combustibil, materiale de construcții), iar indicele costului vieții este tot de 98,4. Analiza arată că tarifele pentru locuințe sunt foarte ridicate, precum și cele aferente utilităților (electricitate și apă).

Islanda se află printre statele preferate ale turiștilor

Pe locul 3 se află Islanda, acolo unde indicele costului vieții a atins 83,4. Un rol important îl joacă izolarea geografică, statul aflându-se în mijlocul Oceanului Atlantic. Multe bunuri sunt importate, aici. Spre deosebire de alte țări din Europa, o ieșire în oraș este mult mai scumpă. Reykjavik a devenit un pol al scumpirilor, mai ales după ce capitala a fost asaltată de tot mai mulți turiști.

Pe locul 4 se află Bahamas, iar scumpirile sunt alimentate de turism. Aici, indicele costului vieții este de 81,4. Costurile locuințelor se mențin ridicate, îndeosebi în Nassau și în zonele frecventate de turiști. De altfel, este o țară din Caraibe care importă masiv.

Pe ultimul loc se află Singapore. Este considerată cea mai scumpă țară din Asia de Sud-Est, iar indicele costului vieții este de 79,1, notează Times Of India.

Sursă foto: colaj Gandul / Shutterstock