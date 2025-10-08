Orașele din România în care vine iarna în octombrie, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Deși calendaristic încă mai este o lună de toamnă, iarna pare să-și facă simțită prezența mult mai devreme în acest an. Potrivit prognozei Accuweather pentru luna octombrie 2025, primele ninsori ar putea apărea chiar peste câteva zile.

Zona montană a României este vizată de meteorologi.

Unde va ninge în octombrie

Conform datelor furnizate de platforma Accuweather, în Brașov, temperaturile vor scădea brusc în jurul datei de 15-16 octombrie, când sunt anunțate ploi mixte și ninsoare. Valorile termice vor coborî până la -1 grad Celsius pe timpul nopții, iar maximele diurne nu vor depăși 5 grade, semn clar că aerul rece de iarnă se instalează mai devreme decât de obicei în acest an.

Meteorologii explică faptul că astfel de episoade de frig sunt frecvente în zonele de munte. Chiar și așa, apariția zăpezii în prima jumătate a lunii octombrie rămâne un fenomen rar pentru ultimii ani.

Specialiștii estimează că ninsori slabe ar putea fi resimțite nu doar în Brașov, ci și în alte orașe situate la altitudine, precum Miercurea Ciuc, Predeal, Sinaia sau Petroșani. Acolo, aerul rece din nord-vestul țării se va întâlni cu masele de umiditate din sud, favorizând apariția ninsorii.

În restul regiunilor, temperaturile se vor menține la valori normale pentru această perioadă, cu maxime între 13 și 16 grade Celsius, dar cu dimineți tot mai reci și ceață densă în zonele joase.

Schimbările bruște de temperatură și primele episoade de ninsoare ne arată că tranziția către iarnă s-a accelerat. Deja în zonele montane locuitorii încep să se pregătească pentru condiții de drum specifice sezonului rece.

Accuweather are o istorie de 62 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București

Vortexul polar se îndreaptă spre România. Meteorologii anunță o iarnă cu ger năpraznic