Vortexul polar se îndreaptă spre România. Meteorologii anunță o iarnă cu ger năpraznic

Meteorologii severe-weather.eu avertizează că un vortex polar proaspăt format ar putea influența radical vremea din Europa. Potrivit datelor se semnalează o scădere accentuată a temperaturilor și presiunii în zona arctică, semn că fenomenul este în desfășurare.

Un vortex polar stabil menține aerul rece în regiunea arctică. Dacă acest vortex se fragmentează sau slăbește în intensitate, masele de aer polar pot coborî spre sud, aducând vreme extrem de rece.

Meteorologii avertizează că anul acesta vortexul se formează mai slab decât de obicei. Factori care pot contribui la destabilizarea lui sunt fenomenul La Niña, care răcește apele Oceanului Pacific și favorizează ierni severe și schimbarea direcției vânturilor stratosferice ce sporește instabilitatea atmosferică.

Aceste condiții pot duce la o „încălzire stratosferică bruscă”, fenomen care rupe vortexul și permite pătrunderea aerului arctic în Europa.

Pentru România, asta ar putea însemna o iarnă cu episoade de frig extrem și zăpezi masive, alternate cu perioade mai blânde.

Deși scenariile sunt încă în evoluție, specialiștii subliniază că probabilitatea unei ierni dure și imprevizibile este mult mai mare în acest sezon, transmite Playtech.

