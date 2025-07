Orașele își pot depune candidatura pentru Capitala Tineretului din România 2027

S-a deschis apelul pentru titlul ”Capitala Tineretului din România 2027”, programul național dedicat tuturor orașelor din România, indiferent de mărime sau regiune, care cred în potențialul tinerilor de a transforma comunitățile în locuri mai bune pentru toți.

Până pe 15 septembrie 2025, ora 16:59, orașele pot depune o candidatură, care reflectă angajamentul lor față de tineri și dorința de a marca un an de referință pentru dezvoltarea sectorului de tineret și dezvoltarea orașului prin participarea reală a tinerilor în comunitate. Candidatura poate fi depusă prin completarea formularului disponibil pe https://selectie.capitalatineretului.ro, însoțit de toate documentele solicitate în regulament.

Cine poate candida

Pot depune candidaturi orașele și municipiile din România de rang 0, I, II sau III, inclusiv sectoarele Municipiului București. Pentru a fi eligibil, un oraș trebuie:

• să constituie un parteneriat local format din administrația publică locală și cel puțin o structură de și pentru tineret;

să respecte cerințele privind conținutul dosarului de candidatură și să transmită dosarul complet până la termenul limită.

Calendar

Runda I | Depunerea candidaturii scrise: 15 iulie – 15 septembrie 2025, ora 16:59;

Evaluare runda I: 16 – 29 septembrie 2025;

Runda II | Prezentarea candidaturilor finaliste în fața juriului: 17 / 18 octombrie 2025, București;

Anunțarea câștigătorului titlului Capitala Tineretului din România 2027: 25 octombrie 2025, Vaslui.

Pe baza evaluării din runda I, juriul național va selecta cel mult trei orașe finaliste. Lista acestora va fi publicată în data de 29 septembrie 2025, iar finaliștii vor fi invitați să susțină candidatura în fața juriului, în cadrul unei sesiuni live organizată la București, pe 17 sau 18 octombrie 2025. Orașul câștigător, care va purta titlul Capitala Tineretului din România în anul 2027, va fi anunțat la Vaslui, în data de 25 octombrie 2025, în cadrul ediției a X-a a Summitului Tinerilor.

Beneficiile câștigării titlului Capitala Tineretului din România 2027

Programul național ”Capitala Tineretului din România” oferă un cadru concret pentru dezvoltarea și implementarea unui program local de tineret, construit împreună cu tinerii și centrat pe participare, inovație și co-creare. Orașul câștigător va primi un premiu în valoare de 50.000 de euro oferit de Banca Comercială Română, va găzdui Summitul Tinerilor 2027 și va beneficia de sprijin în atragerea de noi resurse, crearea de parteneriate și oportunități de creștere. De asemenea, va avea acces la expertiză și mentorat din partea organizatorilor și a foștilor deținători ai titlului.

Cei care vor să transforme orașele prin implicarea tinerilor vor avea la dispoziție ca resursă seria de podcasturi CapaCITY. Acestea vor aborda șapte teme-cheie: coalizarea actorilor locali, voluntariat și mobilizare civică, organizarea echipelor, lecții învățate din procesul orașelor care se transformă în Capitale de Tineret, politici publice de tineret, lucrul direct cu tinerii și alcătuirea unui dosar de candidatură solid. Seria reunește șapte invitați cu experiență directă în procesul de candidatură și implementarea programului și va fi disponibilă pe canalele de Instagram și YouTube ale Capitalei Tineretului din România.

Anul acesta, Capitala Tineretului din România este orașul Vaslui, sub conceptul #întinerEȘTI, ce are la bază programul ACCED, structurat pe cinci direcții tematice: Antreprenoriat, Cultură, Civico-politic, Ecologie și Digitalizare. După doar jumătate de an de când poartă acest titlu, orașul Vaslui a inaugurat Centrul de Tineret #întinerEȘTI – spațiu dedicat exclusiv tinerilor, a format peste 25 de tineri lideri și coordonatori de proiecte, a creat un mecanism funcțional de co-management între Federația Tinerilor din Vaslui și administrația locală și a organizat 27 de evenimente majore, implicând 130 de voluntari. Astfel că, Vaslui CTRO 2025 se conturează ca un model de bune practici la nivel național în ceea ce privește participarea tinerilor, colaborarea interinstituțională și dezvoltarea locală prin inițiative civice și culturale.

Programul ”Capitala Tineretului din România” este susținut de către Consiliul Tineretului din România (CTR), Federația Tinerilor din Cluj (FTC), Grupul PONT și Banca Comercială Română (BCR).

Mai multe detalii despre Capitala Tineretului din România găsiți în Regulamentul competiției și în pagina dedicată apelului pentru anul 2027.

Istoric

Programul ”Capitala Tineretului din România” s-a născut ca o moștenire a programului Cluj-Napoca 2015 Capitala Europeană a Tineretului. Orașele purtătoare ale titlului ”Capitala Tineretului din România” au fost: Timișoara 2016-2017 (ediție pilot axată în jurul conceptului CHECK-OUT Timișoara / Ce Caut: Timișoara), Bacău 2017-2018 (COLOREAZĂ-ȚI GENERAȚIA), Baia Mare 2018-2019 (#Uturn), Iași 2019-2020 (#rlSeUP!), Constanța 2021-2022 (#ComeToSEAus), Târgu Jiu 2023 (YOUth URL), Ploiești 2024 (Ploiești, Let’s PLAY). În anul 2025, titlul ”Capitala Tineretului din România” este purtat de orașul Vaslui, sub conceptul #întinerEȘTI, urmând ca în anul 2026 titlul să fie purtat de orașul Alba Iulia, sub conceptul #yoUthNITED.

Programul ”Capitala Tineretului din România” urmărește principii similare cu cele ale titlului de ”Capitala Europeană a Tineretului”, titlu gestionat de Forumul European al Tineretului, al cărui membru este și Consiliul Tineretului din România. Acest titlu dorește să ofere o oportunitate unică orașelor din țară pentru a-și transforma propriile viziuni în proiecte de dezvoltare concrete cu participarea activă a tinerilor.

Fiecare oraș care primește acest titlu are oportunitatea de a dezvolta un program cadru tematic anual care vizează dezvoltarea urbană cu participarea directă tinerilor, capitalele realizând proiecte din ce în mai profesioniste, abordând noi teme de interes pentru tineri și încurajând dezvoltarea de idei noi și inovatoare referitoare la co-crearea și dezvoltarea orașului. Încercând să stabilească noi modele, aceste programe anuale aduc o contribuție semnificativă la procesul de armonizare a diversității urbane, conservând identitatea diversă a comunităților, dar promovând în același timp incluziunea bazată pe comunicare și acțiune comunitară.

”Capitala Tineretului din România” poate deveni un instrument eficient de mobilizare a resurselor locale existente pentru o mai bună dezvoltare economică și socială, bazată pe nevoile și obiectivele reale ale tinerilor.