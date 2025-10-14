Orașul cu cele mai scumpe APARTAMENTE din România. Prețurile și chiriile s-au dublat în doar cinci ani

Piața imobiliară din România continuă să uimească. Pe de o parte avem șocul creșterii inflației, pe de altă parte, explozia prețurilor, de la alimente la facturi și până la… apartamente sau case. Practic, la noi, orice se scumpește și asta de la o zi la alta.

Paradoxul este acela că prețurile locuințelor cresc și ating niveluri record fix într-un moment în care vânzările scad semnificativ, semn că tot mai mulți cumpărători au devenit rezervați în privința investițiilor.

Orașul cu cele mai ridicate prețuri din România

Cluj-Napoca rămâne orașul cu cele mai ridicate prețuri din țară. Aici, un apartament cu două camere a ajuns să coste și 200.000 de euro, aproape dublu față de acum cinci ani, arată un reportaj difuzat de Observator Antena 1.

În Capitală și în alte mari centre universitare, tranzacțiile de pe piața imobiliară s-au redus considerabil. Astfel, cifrele arată faptul că vânzările de proprietăți s-au redus chiar și de patru ori în ultimele luni.

Potrivit unei analize realizate de o platformă imobiliară, în 2012 un apartament vechi cu două camere se vinde în Cluj-Napoca la 1.000 de euro pe metru pătrat. Din 2015 a urmat creșterea, iar în 2022 criza materialelor de construcție a dus la o explozie a costurilor. Astfel, apartamentele vechi s-au apropiat de prețurile celor noi – 2.400 de euro/mp.

Anul acesta, avem un nou vârf istoric: 3.222 de euro/mp.

În prezent, un apartament de două camere în orașul de pe Someș poate ajunge ușor la 200.000 de euro, dublu de cât era acum 5 ani. Și chiriile s-au dublat, unele crescând cu peste 250 de euro față de 2020.

„Clujul este înconjurat de dealuri, deci terenul disponibil pentru construcții este limitat. Oferta e mult mai mică decât cererea, iar asta menține prețurile ridicate”, explică Sorin Sucală, consultant imobiliar.

Ce prețuri sunt în București

Și la nivelul Capitalei prețurile s-au dublat în ultimii ani. De exemplu, apartamentele noi de 2 camere se vând tot în jur de 200.000 de euro, arată aceeași sursă. În 2020, același tip de apartament costa doar 90.000 de euro, iar rata lunară la credit era de aproximativ 405 euro.

Acum 5 ani, pentru un credit ipotecar era suficient un salariu de 5.500 lei. În prezent, este nevoie de un venit de cel puțin 9.000 lei, în condițiile în care dobânzile aproape s-au dublat, de la 3,99% la 7,5% în 2023.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) arată că în ultimele 12 luni valoarea tranzacțiilor rezidențiale a cunoscut o scădere de 4,4% în București. Dar, susține reportajul Antena 1, dezvoltatorii imobiliari raportează vânzări de până la patru ori mai mici decât în perioadele normale.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cât costă chiria în București, Cluj-Napoca, Brașov, Timișoara și Iași, acum, în iulie 2025. Sunt preconizate majorări ale prețurilor, în marile orașe

Prețurile apartamentelor, pe un nou trend ascendent. Au crescut la 3.000 euro pe metrul pătrat la Cluj-Napoca