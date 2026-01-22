Orașul cu cele mai scumpe chirii din România: 560 de euro pentru un apartament cu două camere și 749 de euro pentru unul cu trei

Piața chiriilor din marile orașe ale României a intrat, în luna decembrie 2025, într-o etapă de relativă stabilizare, cu ajustări moderate de preț și diferențe tot mai vizibile de la un oraș la altul. Potrivit unei analize realizate de Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România, aproximativ jumătate dintre orașele analizate au înregistrat prețuri similare sau chiar mai mici față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit storia.ro.

Comparativ cu decembrie 2024, Constanța și Iași sunt singurele centre urbane unde chiriile au rămas neschimbate pentru toate cele trei tipuri de locuințe analizate – garsoniere, apartamente cu două camere și apartamente cu trei camere. În schimb, sudul și vestul țării au consemnat creșteri punctuale, unele dintre ele semnificative, confimă Știri de Cluj.

Craiova a înregistrat cel mai mare avans anual, cu o creștere de aproximativ 11% pentru apartamentele cu două camere. Timișoara urmează îndeaproape, cu majorări de 10% în cazul garsonierelor și de 6% pentru apartamentele cu două camere. În București, cele mai accentuate scumpiri au fost observate în Sectoarele 3 și 5, unde chiriile garsonierelor au crescut cu aproximativ 9% față de anul trecut.

Cluj-Napoca, lider detașat

În ciuda unui ritm mai temperat al creșterilor, Cluj-Napoca își consolidează poziția de cel mai scump oraș din România în ceea ce privește chiriile. În decembrie 2025, prețurile medii au ajuns la aproximativ 400 de euro pentru o garsonieră, 560 de euro pentru un apartament cu două camere și 749 de euro pentru un apartament cu trei camere.

Diferența față de alte orașe mari rămâne considerabilă, în special în contextul în care, la polul opus, Arad se menține drept cel mai accesibil oraș din punct de vedere al chiriilor. Aici, chiria medie este de aproximativ 220 de euro pentru garsoniere, 370 de euro pentru apartamentele cu două camere și 450 de euro pentru cele cu trei camere.

Interes ridicat, decizii mai prudente

Reprezentanții Storia subliniază că, deși interesul pentru închiriere rămâne ridicat, comportamentul chiriașilor s-a schimbat. „Luna decembrie a adus un ritm mai stabil al pieței, caracterizat de ajustări moderate ale chiriilor și de diferențe locale mai vizibile. Deciziile sunt luate mai atent, prin compararea ofertelor disponibile”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe în cadrul OLX Group.

Conform datelor platformei, în decembrie 2025, numărul contactărilor dintre chiriași și proprietari a scăzut cu aproximativ 2% față de anul precedent, însă interesul pentru oferte a crescut, numărul vizualizărilor de apartamente fiind mai mare cu 14% comparativ cu decembrie 2024.

