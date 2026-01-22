Prima pagină » Actualitate » Orașul cu cele mai scumpe chirii din România: 560 de euro pentru un apartament cu două camere și 749 de euro pentru unul cu trei

Orașul cu cele mai scumpe chirii din România: 560 de euro pentru un apartament cu două camere și 749 de euro pentru unul cu trei

22 ian. 2026, 22:42, Actualitate
Orașul cu cele mai scumpe chirii din România: 560 de euro pentru un apartament cu două camere și 749 de euro pentru unul cu trei
Foto Ilustrativ-blocuri Cluj

Piața chiriilor din marile orașe ale României a intrat, în luna decembrie 2025, într-o etapă de relativă stabilizare, cu ajustări moderate de preț și diferențe tot mai vizibile de la un oraș la altul. Potrivit unei analize realizate de Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România, aproximativ jumătate dintre orașele analizate au înregistrat prețuri similare sau chiar mai mici față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit storia.ro.

Comparativ cu decembrie 2024, Constanța și Iași sunt singurele centre urbane unde chiriile au rămas neschimbate pentru toate cele trei tipuri de locuințe analizate – garsoniere, apartamente cu două camere și apartamente cu trei camere. În schimb, sudul și vestul țării au consemnat creșteri punctuale, unele dintre ele semnificative, confimă Știri de Cluj.

Craiova a înregistrat cel mai mare avans anual, cu o creștere de aproximativ 11% pentru apartamentele cu două camere. Timișoara urmează îndeaproape, cu majorări de 10% în cazul garsonierelor și de 6% pentru apartamentele cu două camere. În București, cele mai accentuate scumpiri au fost observate în Sectoarele 3 și 5, unde chiriile garsonierelor au crescut cu aproximativ 9% față de anul trecut.

Cluj-Napoca, lider detașat

În ciuda unui ritm mai temperat al creșterilor, Cluj-Napoca își consolidează poziția de cel mai scump oraș din România în ceea ce privește chiriile. În decembrie 2025, prețurile medii au ajuns la aproximativ 400 de euro pentru o garsonieră, 560 de euro pentru un apartament cu două camere și 749 de euro pentru un apartament cu trei camere.

Diferența față de alte orașe mari rămâne considerabilă, în special în contextul în care, la polul opus, Arad se menține drept cel mai accesibil oraș din punct de vedere al chiriilor. Aici, chiria medie este de aproximativ 220 de euro pentru garsoniere, 370 de euro pentru apartamentele cu două camere și 450 de euro pentru cele cu trei camere.

Interes ridicat, decizii mai prudente

Reprezentanții Storia subliniază că, deși interesul pentru închiriere rămâne ridicat, comportamentul chiriașilor s-a schimbat. „Luna decembrie a adus un ritm mai stabil al pieței, caracterizat de ajustări moderate ale chiriilor și de diferențe locale mai vizibile. Deciziile sunt luate mai atent, prin compararea ofertelor disponibile”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe în cadrul OLX Group.

Conform datelor platformei, în decembrie 2025, numărul contactărilor dintre chiriași și proprietari a scăzut cu aproximativ 2% față de anul precedent, însă interesul pentru oferte a crescut, numărul vizualizărilor de apartamente fiind mai mare cu 14% comparativ cu decembrie 2024.

Recomandarea autorului: În ce oraș se găsesc cele mai mici CHIRII din România. Proprietarul unei garsoniere cere doar 100 de euro/lună

Recomandarea video

Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ani o lună înainte de săvârșirea faptei
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Planul de pace Trump‑Zelenski de la Davos, criticat de o expertă româncă de la Cambridge: „Interesul României e ca europenii să participe”
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Cancan.ro
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Mit sau realitate: Stretchingul înainte de activitatea fizică previne accidentările?
CONTROVERSĂ Cel mai tulburător discurs de la Davos. Celebrul Harari: „Inteligența Artificială nu este o unealtă, este un agent care poate conduce omul”
22:05
Cel mai tulburător discurs de la Davos. Celebrul Harari: „Inteligența Artificială nu este o unealtă, este un agent care poate conduce omul”
EMISIUNI Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 23 ianuarie, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 23 ianuarie, de la ora 20.00
CONTROVERSĂ Zelenski ceartă liderii europeni la Davos, pe care îi acuză de pasivitate și dependență de Statele Unite. Ce l-a înfuriat pe președintele Ucrainei
21:19
Zelenski ceartă liderii europeni la Davos, pe care îi acuză de pasivitate și dependență de Statele Unite. Ce l-a înfuriat pe președintele Ucrainei
Gândul a stat de vorba cu „protestatarul în chiloți”, prezent la Davos. Povestește, în exclusivitate, cum a ajuns acolo și ce a văzut. Bădiță aduce și critici delegației României
20:18
Gândul a stat de vorba cu „protestatarul în chiloți”, prezent la Davos. Povestește, în exclusivitate, cum a ajuns acolo și ce a văzut. Bădiță aduce și critici delegației României
ULTIMA ORĂ 🚨 Consiliul European discută despre tarifele vamale pe care Trump le-a retras cu o zi în urmă. Întâlnirea este crucială pentru relațiile transatlantice
20:10
🚨 Consiliul European discută despre tarifele vamale pe care Trump le-a retras cu o zi în urmă. Întâlnirea este crucială pentru relațiile transatlantice
ULTIMA ORĂ Ce spune Nicușor Dan despre invitația lui Donald Trump la Consiliul pentru Pace: „Trebuie făcută o analiză”
19:52
Ce spune Nicușor Dan despre invitația lui Donald Trump la Consiliul pentru Pace: „Trebuie făcută o analiză”

Cele mai noi

Trimite acest link pe