Orașul din Moldova care se transformă în așteptarea autostrăzii. Se fac investiții în centre comerciale, blocuri și chiar un parc industrial

Un oraș din Moldova se transformă total în așteptarea autostrăzii care va trece prin zonă. Autoritățile și mediul privat fac investiții și planuri, fiind discuții inclusiv pentru un parc industrial.

Este vorba despre Târgu Frumos, scrie Ziarul de Iași, oraș care trece printr-o perioadă de efervescență de când s-a aflat că zona va fi tranzitată de o autotradă.

Ce spune primarul Neculai Zugravu

Pe fondul anunțatelor lucrări la autostrada ce va străbate zona, orașul Târgu Frumos a redevenit atractiv pentru investitori, care pregătesc transformarea unor foste platforme industriale în ansambluri rezidențiale sau centre comerciale. Se implică inclusiv autoritățile locale, dornice să facă un parc industrial.

Primarul Neculai Zugravu spune că orașul pe care îl conduce are în jur de 13.000 de locuitori și mizează pe resursele locale pentru dezvoltarea economică: „Poziția și tradiția agroindustrială sunt atuuri care încep să fie din nou luate în calcul.

În zonă funcționează, deja, câteva companii importante, cum sunt Eky-Sam, Teoval și Țac-Țac.

