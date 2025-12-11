Calcul complet. Cum să ții post cu doar 6 lei pe zi. Ce sa mănânci la micul-dejun, la prânz și la cină

Într-o perioadă în care prețurile alimentelor continuă să crească, tot mai mulți români caută soluții pentru a respecta postul Crăciunului fără să depășească un anumit buget. Deși la prima vedere pare imposibil, un meniu complet pentru o zi poate fi alcătuit cu numai 6 lei.

Pentru asta, însă, este nevoie să alegeți preparate simple, tradiționale și accesibile.

Mic dejun cu numai 2,5 lei

Ca să faci economie trebuie să îți planifici atent cheltuielile, să fii cumpătat la achiziția produselor de bază și să folosești la maximum ingredientele ieftine, cum sunt cartofii, ceapa, morcovii, orezul sau pastele.

Știați că ziua poate începe cu un mic dejun simplu, dar consistent, care nu costă mai mult de 2 lei, hai 2,5 lei? Cea mai ieftină variantă este pâinea prăjită (2–3 felii), unsă cu zacuscă făcută în casă sau cu cea mai ieftină variantă din comerț. Ca să aveți o gustare sățioasă este de ajuns să mâncați o singură lingură.

Cui nu-i place zacusca, o poate înlocui cu magiun sau dulceață, dar tot în cantitate mică, pentru a menține sub control cheltuielile.

Ținând cont de prețurile actuale, acest mic dejun nu depășește 2 – 2,5 lei.

Prânz la 3 lei

Pentru masa de prânz, cea mai eficientă recomandare este o ciorbă de legume sau o supă de post. Cartofii, ceapa și morcovii sunt cele mai ieftine legume din piață, iar cu doar câțiva lei se poate prepara o oală care să fie suficientă pentru două-trei zile.

O altă opțiune ar fi tocănița de cartofi sau de fasole, care aduce un plus de energie. Ambele mâncăruri mențin senzația de sațietate.

Indiferent ce alegem, o porție nu trece de 2,5 – 3 lei.

Cină: 1,5 lei

La cină, puteți opta pentru una dintre cele mai ieftine și tradiționale combinații: mămăligă cu murături. Mălaiul este printre cele mai ieftine alimente, iar un borcan de castraveți sau varză murată reprezintă alegerea perfectă nu pentru una, ci mai multe cine la rând. Cine dorește ceva mai consistent poate face un orez cu legume, folosind doar ceapă, morcov și puțină mazăre.

Toate aceste ingrediente sunt atât de ieftine încât o porție nu trece de 1,5 – 2 lei.

În total, avem trei mese zilnice cuprinse între 6 și 7,5 lei. Chiar dacă pare surprinzător, iată că o zi întreagă de mâncare de post poate costa cât un covrig cu iaurt, în oraș.

Acest meniu nu doar că este economic, dar folosește ingrediente naturale, care sunt ușor de găsit și dintre cele mai ieftine. Iar pentru mulți români, acest plan alimentar poate reprezenta o variantă de luat în calcul în cazul scumpirilor.

