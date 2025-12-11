Prima pagină » Actualitate » Procesul pentru retrocedarea satului Sacalasău Nou s-a încheiat definitiv. Localnicii au obținut o victorie istorică după 12 ani de luptă în instanță

Procesul pentru retrocedarea satului Sacalasău Nou s-a încheiat definitiv. Localnicii au obținut o victorie istorică după 12 ani de luptă în instanță

Mihai Tănase
11 dec. 2025, 10:41, Actualitate
Procesul pentru retrocedarea satului Sacalasău Nou s-a încheiat definitiv. Localnicii au obținut o victorie istorică după 12 ani de luptă în instanță
Foto: Freepik.com

După un proces care a durat 12 ani, Tribunalul Bihor a decis definitiv că satul Sacalasău Nou rămâne în proprietatea localnicilor. Instanța a respins recursurile depuse de pretinșii moștenitori ai unui grof maghiar, eliminând riscul ca oamenii să-și piardă gospodăriile și terenurile.

Procesul privind retrocedarea satului Sacalasău Nou, din comuna Derna, s-a încheiat într-un final miercuri, marcând o victorie importantă pentru comunitatea locală.

Tribunalul Bihor a respins recursurile introduse de pretinșii moștenitori ai unui grof maghiar care ar fi deținut terenurile în urmă cu un secol. Prin această decizie, sentința Judecătoriei Marghita din aprilie devine definitivă, iar proprietățile localnicilor sunt protejate, scrie ebihoreanul.ro.

Litigiul, deschis în 2013, a provocat ani de neliniște în satul Sacalasău Nou. La acel moment 15 persoane care se revendicau urmașii boierului ungur Bartos Gabor au cerut retrocedarea a 79 de hectare, argumentând că terenurile ar fi fost confiscate în timpul reformelor agrare din perioada 1945 – 1950.

Printre bunurile revendicate se numărau păduri, fânețe, școala și biserica satului, precum și terenurile de sub 23 de gospodării.

Decizia definitivă a Tribunalului Bihor pune capăt unui conflict juridic de peste un deceniu și confirmă dreptul de proprietate al localnicilor din Sacalasău Nou asupra terenurilor lor.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Curtea de Apel București anunță o conferință extraordinară de presă după scandalul declanșat de documentarul Recorder
11:34
Curtea de Apel București anunță o conferință extraordinară de presă după scandalul declanșat de documentarul Recorder
TRANSPORT Ministrul Transporturilor anunță semnarea contractului pentru Studiul de Fezabilitate al Drumului de mare viteză care leagă București de Bulgaria
11:26
Ministrul Transporturilor anunță semnarea contractului pentru Studiul de Fezabilitate al Drumului de mare viteză care leagă București de Bulgaria
ACTUALITATE Amendă usturătoare pentru un șofer care a depășit viteza legală cu 1 km/h, în Polonia. Chiar și polițiștii au fost revoltați
11:11
Amendă usturătoare pentru un șofer care a depășit viteza legală cu 1 km/h, în Polonia. Chiar și polițiștii au fost revoltați
ULTIMA ORĂ Ministrul Justiției îl contrazice pe Dominic Fritz după cererea USR de demitere a șefului DNA: „Dacă au probe, să le prezinte”
10:59
Ministrul Justiției îl contrazice pe Dominic Fritz după cererea USR de demitere a șefului DNA: „Dacă au probe, să le prezinte”
UTILE Cât timp trebuie să ții geamul deschis iarna pentru o aerisire eficientă, fără să pierzi căldura
10:43
Cât timp trebuie să ții geamul deschis iarna pentru o aerisire eficientă, fără să pierzi căldura
Mediafax
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul renunță la arbitrajul de la Paris privind Neptun Deep. Declarațiile Christinei Verchere
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Adevarul
Kremlinul „crește amenințarea” pentru Kiev: forțe militare și drone în regiunea separatistă din Republica Moldova
Mediafax
Prima reacție după decizia CCR privind taxele locale. Primarul unui mare oraș: Este o mare tâmpenie modul în care se calculează taxa auto
Click
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Studiu: Din ce țări să nu cumperi o mașină la mâna a doua
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care a fost prima carte scrisă?

Cele mai noi