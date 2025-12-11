După un proces care a durat 12 ani, Tribunalul Bihor a decis definitiv că satul Sacalasău Nou rămâne în proprietatea localnicilor. Instanța a respins recursurile depuse de pretinșii moștenitori ai unui grof maghiar, eliminând riscul ca oamenii să-și piardă gospodăriile și terenurile.

Procesul privind retrocedarea satului Sacalasău Nou, din comuna Derna, s-a încheiat într-un final miercuri, marcând o victorie importantă pentru comunitatea locală.

Tribunalul Bihor a respins recursurile introduse de pretinșii moștenitori ai unui grof maghiar care ar fi deținut terenurile în urmă cu un secol. Prin această decizie, sentința Judecătoriei Marghita din aprilie devine definitivă, iar proprietățile localnicilor sunt protejate, scrie ebihoreanul.ro.

Litigiul, deschis în 2013, a provocat ani de neliniște în satul Sacalasău Nou. La acel moment 15 persoane care se revendicau urmașii boierului ungur Bartos Gabor au cerut retrocedarea a 79 de hectare, argumentând că terenurile ar fi fost confiscate în timpul reformelor agrare din perioada 1945 – 1950.

Printre bunurile revendicate se numărau păduri, fânețe, școala și biserica satului, precum și terenurile de sub 23 de gospodării.

Decizia definitivă a Tribunalului Bihor pune capăt unui conflict juridic de peste un deceniu și confirmă dreptul de proprietate al localnicilor din Sacalasău Nou asupra terenurilor lor.