Pensionarii din România care pierd 600 lei la pensie, de la 1 ianuarie 2027. Care este condiția

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a dat o veste pe care pensionarii n-ar vrea să o audă, și anume, aceea că pensiile nu vor crește, nu se vor indexa, scrie Newsweek.ro.
Acesta a afirmat că o eventuală indexare a pensiilor nu este posibilă. De altfel, pensiile trebuie indexate cu inflația și jumătate din creșterea salariului brut, la 1 ianuarie 2027. Indexarea ar trebui să fie de 12%.
Mugur Isărescu a declarat însă: ”Nu ne permitem reducerea TVA şi indexarea pensiilor acum. Sub nicio formă.”
Acest anunț vine la pachet cu o altă veste grea pentru pensionari: dacă azi inflația este de 10%, în iunie-iulie, ea va urca și mult, la 11%. Puterea de cumpărare a pensionarilor va continua să scadă.
Astfel, dacă nu se acordă indexarea, de la 1 ianuarie 2027, pensionarii vor pierde la pensie între 130 de lei și 600 de lei.
Vor pierde 600 de lei la pensie, de la 1 ianuarie 2027, pensionarii care au pensie actuală 5.000 lei. Astefel, creșterea la 1 ianuarie 2027, după indexare, ar fi trebuit sa fie 600 lei. Dar dacă daca nu va fi indexare, pensionarii vor pierde cei 600 lei.
