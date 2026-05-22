Pensionarii din România care pierd 600 lei la pensie, de la 1 ianuarie 2027. Care este condiția

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a dat o veste pe care pensionarii n-ar vrea să o audă, și anume, aceea că pensiile nu vor crește, nu se vor indexa, scrie Newsweek.ro.

Acesta a afirmat că o eventuală indexare a pensiilor nu este posibilă. De altfel, pensiile trebuie indexate cu inflația și jumătate din creșterea salariului brut, la 1 ianuarie 2027. Indexarea ar trebui să fie de 12%.

Mugur Isărescu a declarat însă: ”Nu ne permitem reducerea TVA şi indexarea pensiilor acum. Sub nicio formă.”

Acest anunț vine la pachet cu o altă veste grea pentru pensionari: dacă azi inflația este de 10%, în iunie-iulie, ea va urca și mult, la 11%. Puterea de cumpărare a pensionarilor va continua să scadă.

Astfel, dacă nu se acordă indexarea, de la 1 ianuarie 2027, pensionarii vor pierde la pensie între 130 de lei și 600 de lei.

Cine va pierde 600 de lei la pensie

Vor pierde 600 de lei la pensie, de la 1 ianuarie 2027, pensionarii care au pensie actuală 5.000 lei. Astefel, creșterea la 1 ianuarie 2027, după indexare, ar fi trebuit sa fie 600 lei. Dar dacă daca nu va fi indexare, pensionarii vor pierde cei 600 lei.

