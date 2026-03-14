Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă cu prioritate din București până în Chiajna

Paginile de social media abundă de povestiri despre cursele de ridesharing. Un utilizator de Facebook a arătat cât a plătit la Uber pentru o cursă cu prioritate din București până în Chiajna.

Postarea lui a atras atenția românilor, care și-au dat cu părerea despre tarifele practicate de aplicațiile de ridesharing.

Cât a costat cursa

Imaginea a fost publicată pe rețeaua de socializare Facebook de utilizatorul „Matei Silvio” și arată cât a plătit un client pentru o deplasare relativ scurtă între București și Chiajna. El a comandat mașina folosind opțiunea UberX Priority.

Potrivit capturii de ecran din aplicație, clientul a plătit 20,14 lei pentru această deplasare. Suma reprezintă tariful pentru o cursă cu prioritate, opțiune prin care pasagerii pot fi preluați mai rapid de un șofer disponibil.

De pe imagine se poate vedea că distanța parcursă a fost de aproximativ 7,2 kilometri și cursa a durat 18 minute. S-a plecat din București, Strada Răsadniței, iar coborârea a avut loc în zona Centura București, în apropiere de Chiajna.

Pe aplicație s-a mai văzut și că șoferul urma să primească un bonus de 2,91 lei pentru această comandă, iar câștigul afișat era cel net, fără comisionul Uber.

Prețul plătit a stârnit reacții diverse, mai ales pentru că opțiunea de prioritate este de obicei asociată cu un cost mai ridicat. Totuși, în situația de față, se vede că tariful a rămas relativ modest pentru o cursă de aproape 20 de minute.

Opțiunea UberX Priority este disponibilă în situațiile când cererea de curse este extrem de ridicată. Clienții plătesc un tarif crescut pentru a fi preluați mai rapid de un șofer aflat în apropiere. În marile orașe, cum este Capitala, acest tip de cursă este folosit frecvent în orele de vârf sau în zonele aglomerate, când timpul de așteptare poate crește.

