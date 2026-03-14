Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă cu prioritate din București până în Chiajna

14 mart. 2026, 08:19, Actualitate
Paginile de social media abundă de povestiri despre cursele de ridesharing. Un utilizator de Facebook a arătat cât a plătit la Uber pentru o cursă cu prioritate din București până în Chiajna.

Postarea lui a atras atenția românilor, care și-au dat cu părerea despre tarifele practicate de aplicațiile de ridesharing.

Cât a costat cursa

Imaginea a fost publicată pe rețeaua de socializare Facebook de utilizatorul „Matei Silvio” și arată cât a plătit un client pentru o deplasare relativ scurtă între București și Chiajna. El a comandat mașina  folosind opțiunea UberX Priority.

Potrivit capturii de ecran din aplicație, clientul a plătit 20,14 lei pentru această deplasare. Suma reprezintă tariful pentru o cursă cu prioritate, opțiune prin care pasagerii pot fi preluați mai rapid de un șofer disponibil.

De pe imagine se poate vedea că distanța parcursă a fost de aproximativ 7,2 kilometri și cursa a durat 18 minute. S-a plecat din București, Strada Răsadniței, iar coborârea a avut loc în zona Centura București, în apropiere de Chiajna.

Pe aplicație s-a mai văzut și că șoferul urma să primească un bonus de 2,91 lei pentru această comandă, iar câștigul afișat era cel net, fără comisionul Uber.

Prețul plătit a stârnit reacții diverse, mai ales pentru că opțiunea de prioritate este de obicei asociată cu un cost mai ridicat. Totuși, în situația de față, se vede că tariful a rămas relativ modest pentru o cursă de aproape 20 de minute.

Opțiunea UberX Priority este disponibilă în situațiile când cererea de curse este extrem de ridicată. Clienții plătesc un tarif crescut pentru a fi preluați mai rapid de un șofer aflat în apropiere. În marile orașe, cum este Capitala, acest tip de cursă este folosit frecvent în orele de vârf sau în zonele aglomerate, când timpul de așteptare poate crește.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă de 23 km, din București în Măgurele

Care e mai scump: Bolt sau Uber? Diferență mare de preț, pentru aceeași cursă de 8 km în Cluj

Maria a chemat un BOLT și a mers din Pitești în Galați. Cât a plătit pentru cursa de 5 ore

Recomandarea video

Mediafax
SUA au atacat un important terminal petrolier al Iranului. Insula gestionează aproape 95% din exporturile de țiței ale Iranului
Digi24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Cancan.ro
Municipiul-reședință de județ în care o garsonieră se vinde cu doar 10.000€ acum, în luna martie 2026
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Adevarul
Mihail Kogălniceanu, cel mai fierbinte punct al României: „Parcă-i controlează cineva pe americani? Pot să aducă și o armă chimică“
Mediafax
Jurnaliștii de la Reuters au dezvăluit identitatea celebrului Banksy. Cum l-au „prins”
Click
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Cancan.ro
Gigi Becali a ridicat cash-ul de la bancă într-o pungă XXL. Latifundiarul din Pipera nu mai are loc de bani în portofel!
Ce se întâmplă doctore
Cristina Șișcanu, imagini incendiare după ce a slăbit enorm! Soția lui Mădălin Ionescu arată mai bine ca niciodată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
De ce menta declanșează senzația de rece?

Cele mai noi

Trimite acest link pe