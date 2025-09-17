Orașul din România în care ȘOFERII pierd 9 zile pe an stând la volan. Care este vârful aglomerației și ce soluții există

Un raport recent arată că orașul Iași se numără printre municipiile cu cele mai mari probleme de trafic din România, după București și Timișoara. Potrivit Indexului de Trafic 2025, realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare, un șofer care parcurge zilnic aproximativ 30 de kilometri, timp de 250 de zile pe an, pierde în medie 9,3 zile din cauza aglomerației.

În București, scrie Ziarul de Iași, șoferii acumulează anual peste 12 zile petrecute la volan. La Timișoara, nivelul este de 9,6 zile, iar la Cluj-Napoca, 8,2.

Ora prânzului, noul vârf de trafic

Specialiștii observă și o schimbare în distribuția orelor de vârf. „În multe orașe, intervalul 11:00-14:00 a devenit cel mai aglomerat, depășind orele tradiționale de dimineață sau seară”, a declarat Florian Filat, directorul executiv al Institutului pentru Orașe Vizionare.

Această tendință este pusă pe seama programelor de lucru flexibile, a deplasărilor scurte în interiorul orașului și a creșterii volumului de livrări și transport alternativ.

Raportul mai arată că extinderea infrastructurii rutiere nu reprezintă singura soluție pentru problemele de mobilitate urbană.

Citește aici soluțiile pe care le propun specialiștii.