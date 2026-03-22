Orașul din România în care un apartament cu 3 camere se vinde cu 12.500€ acum, în martie 2026. Are garaj, beci și 88 mp

Orașul din România în care un apartament cu 3 camere se vinde cu 12.500€ acum, în martie 2026. Are garaj, beci și 88 mp

Dacă prețurile locuințelor din marile orașe ating cote record, piața imobiliară din localitățile mici din România oferă surprize neașteptate. În Anina, județul Caraș-Severin, un apartament spațios cu 3 camere a fost listat pentru suma incredibilă de 12.500 €, echivalentul a aproximativ 146 € pe metrul pătrat, conform anunțului postat pe Storia.

Detalii despre apartament

Proprietatea include două dormitoare, o sufragerie, bucătărie și baie, plus un beci la subsol. Apartamentul se află la parterul unui bloc de 2 etaje + mansardă, având o suprafață totală de circa 103 mp. În plus, dispune de o cameră la mansardă, garaj, curte cu anexe și geamuri termopan.

Încălzirea se face prin teracote pe lemne, sufrageria este acoperită cu parchet, iar bucătăria și baia au gresie și faianță. Proprietatea se vinde mobilată, exact cum apare în fotografii, iar prețul este fix.

Sursă Foto: Storia

Beneficii oferite de zonă:

  • Bloc situat central, într-o zonă liniștită;
  • La 4-5 minute de liceu, școală și grădiniță;
  • La 1-2 minute de bulevardul principal, cu magazine, farmacii, bănci, pizzerii, terase și parcuri;
  • La 1-2 minute de Primărie și de prima cale ferată din România: Semeringul Bănățean.

Situația juridică

Apartamentul are toate actele în regulă, verificate și evaluate în prealabil de Compartimentul Suport Back-Office: contract de vânzare-cumpărare, cadastru și intabulare. Este liber de sarcini, garantând o tranzacție sigură și legală.

Zona oferă acces rapid la:

  • Parcuri special amenajate pentru copii, la doar 1-2 minute;
  • Restaurante, cafenele, pizzerii, terase și fast-food;
  • Magazine și servicii diverse, toate aflate la câțiva pași de apartament.

Apartamentul poate fi achiziționat cash în 3 zile sau prin credit ipotecar în aproximativ 3 săptămâni, cu documentația complet verificată de Compartimentul Suport Back-Office al biroului imobiliar. Această ofertă reprezintă o oportunitate rară pentru cei care caută locuințe spațioase în orașe mici, cu multiple facilități și amplasare centrală.

