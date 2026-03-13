Radu Miruţă, întrevedere cu noul ambasador al SUA: „Prezenţa militară americană în ţara noastră contribuie la consolidarea securităţii naţionale”

Olga Borșcevschi
13 mart. 2026, 19:57, Știri politice
Radu Miruţă, întrevedere cu noul ambasador al SUA: „Prezenţa militară americană în ţara noastră contribuie la consolidarea securităţii naţionale”

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, l-a primit vineri, 13 martie, la sediul Ministerului Apărării Naționale, pe noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, E.S. Darryl Nirenberg. Miruţă a transmis că prezenţa militară americană în ţara noastră, alături de investiţiile SUA în domenii strategice şi tehnologice, contribuie la consolidarea securităţii naţionale şi la întărirea poziţiei României în cadrul NATO şi al comunităţii euro-atlantice.

În debutul întrevederii, ministrul Apărării Naționale l-a felicitat pe diplomatul american pentru preluarea mandatului în țara noastră și i-a urat succes în îndeplinirea responsabilităților, subliniind importanța relației dintre România și SUA.

Agenda discuțiilor a vizat cooperarea în domeniul apărării, securității regionale și consolidării Flancului Estic al NATO, evoluțiile recente din mediul de securitate regional și internațional, cu accent pe situația din regiunea Mării Negre, tensiunile din Orientul Mijlociu și implicațiile acestora pentru stabilitatea globală, sprijinul acordat Ucrainei în contextul războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă.

„Oficialul român a subliniat că România este un promotor ferm al Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii şi al consolidării relaţiei transatlantice, şi a evidenţiat că, deşi se află într-un context fiscal dificil, ţara noastră îşi respectă angajamentul luat în cadrul NATO, de a creşte gradual alocările bugetare pentru apărare. De asemenea, ministrul apărării naţionale a arătat că prezenţa militară americană în ţara noastră, alături de investiţiile SUA în domenii strategice şi tehnologice, contribuie la consolidarea securităţii naţionale şi la întărirea poziţiei României în cadrul NATO şi al comunităţii euro-atlantice”, transmite ministrul Apărării Naționale.

La finalul întrevederii, ministrul Miruță și ambasadorul Nirenberg au reafirmat angajamentul comun pentru dezvoltarea Parteneriatului Strategic dintre România și SUA și pentru continuarea cooperării strânse în domeniul securității și apărării, în beneficiul stabilității și securității în regiune.

