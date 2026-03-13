13 mart. 2026, 19:54, Știri externe
Atât Statele Unite, cât și Israelul spun că regimul de la Teheran își trăiește ultimele clipe. Sima Shine, expertă în Iran și fost șef al departamentului de cercetare și analiză al Mossad, a analizat pentru BILD situația din Iran, la două săptămâni de la începutul conflictului, scrie Mediafax.

Potrivit spuselor lui Sima Shine, „regimul mullahilor nu va capitula niciodată, dar o lovitură specifică i-ar putea afecta puternic”. Expertă în problemele Iranului la centrul analitic israelian Institute for National Security Studies, Shine a lucrat mulți ani în serviciile secrete israeliene, inclusiv în Mossad.

Ali Khamenei, fostul lider suprem al Iranului, ucis de de bombardamentele SUA pe 28 februarie

„Nu cred că este cu adevărat stabil. Dar cred că sunt hotărâți să rămână la putere și vor face tot ce pot pentru a face acest lucru. Reziliența regimului este mult mai puternică decât se credea. Nu renunță”, a spus Shine despre regimul de la Teheran.
În Iran, Ali Khamenei este mort, la fel ca mulți dintre principalii săi consilieri. Armata iraniană a fost slăbită, iar SUA și Israelul au atacat mii de ținte pe teritoriul republicii islamice. Însă structura puterii de la Teheran nu este în pragul colapsului, potrivit rapoartelor serviciilor secrete americane dezvăluite de agenția de știri Reuters.

Potrivit rapoartelor, Garda Revoluționară Islamică, cea mai importantă grupare politico-militară din Iran, încă deține controlul și menține regimul unit. Cu toate acestea, este posibil „ca situația de pe teren să se dezvolte, iar dinamica internă din Iran să se schimbe”, a spus Sima Shine pentru BILD. „O singură lovitură slăbește regimul, dar nu îl răstoarnă”, spune aceasta.

O a doua decapitare a conducerii din Iran ar putea face diferența

O a doua „decapitare” a conducerii supreme, în doar câteva săptămâni, ar însemna că Iranul nu poate instala un nou lider împotriva voinței SUA și a Israelului, ceea ce îi poate zgudui existența. „Dacă Mojtaba nu mai este acolo, totul ar putea duce la dezbinare și confuzie în cadrul conducerii iraniene”, susține Shine. „De aceea, el nu va apărea în public, iar ei vor încerca să se asigure că nimeni nu știe unde se află și că nu poate fi ucis.

Fiul fostului lider al Iranului, Mojtaba Khamenei, a fost rănit în bombardamentele americane asupra Teheranului. În timp ce Statele Unite afirmă că starea de sănătate a acestuia este precară și se află în comă, sursele iraniene spun că acesta este încă în viață. Încă de la numirea sa pe 8 martie ca lider suprem, Mojtaba încă nu și-a făcut apariția în public.

Mojtaba Khamenei este „un tip foarte rău”

Mojtaba Khamenei este candidatul preferat al Gărzii Revoluționare și „un tip foarte rău”, crede fosta șefă a cercetării și analizei de la Mossad. Toate acestea se combină cu faptul că bombardamentele americane nu doar că i-au ucis tatăl, pe Ali Khamenei, dar au murit și mama sa, soția și un fiu al acestuia.

Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al lui Ali Khamenei, numit lider suprem în Iran pe 8 martie

Măsura în care regimul a fost slăbit este dificil de evaluat până acum. Forțele Aeriene Israeliene vizează din ce în ce mai mult aparatul represiv. Săptămâna aceasta, IDF a anunțat mai multe atacuri asupra centrelor de comandă și a bazelor militare ale forțelor de securitate internă și milițiilor. Israelul arată din ce în ce mai clar că războiul nu are ca scop doar slăbirea militară a mullahilor pe termen scurt. Scopul este „adâncirea daunelor aduse nucleului structurilor operaționale și capacităților fundamentale ale regimului iranian”.

