O splendidă expoziție de oale, cratițe și tigăi care era în plină desfășurare într-unul din saloanele unui hotel din Constanța a fost întreruptă de președintele Agenției pentru Protecția Consumatorului, Horia Constantinescu. Din materialul video postat pe rețele nu este întocmai clar de ce a fost necesară întervenția ANPC și a Poliției, la acest eveniment gospodăresc.

Cert este că Horia Constantinescu a acționat inspirat de predecesorul Piedone. A întrerupt prezentarea, a dezvelit raftul cu cioboroace, a mutat prompterul și s-a adresat organizatorilor și audienței ferm și răspicat. Unul repreoșuri a fost prețul exorbitant al ustensilelor de bucătărie și faptul că salonul de lux a fost rezervat pentru niște oale ca toate oalele…

Evenimentul comercial a fost sistat în rumoarea organizatorilor și gospodinelor. ANPC nu a comunicat până la această oră regulile încălcate de organizatori. Reproșurile aduse pot doar fi vag bănuite din vizionarea acestui material video publicat de Facebook Constanța INFO.

