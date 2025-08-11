Nu mai puțin de 150 de localnici trăiesc în beznă într-un oraș din sudul statului Peru, deși în apropiere se află una dintre cele mai mari centrale solare din țară. Panourile solare au fost instalate în perioada 2018 – 2024, formând una dintre cele mai mari „plantații” de ultimă generație din America Latină.

Pampa Clemesi, orașul în care 150 de localnici trăiesc în beznă, deși în apropiere se află una dintre cele mai mari centrale solare din țară

De pildă, cei 150 de localnici din orașul Pampa Clemesi nu au acces la rețeaua națională de electricitate. Deși unii dintre locuitorii orașului au primit, prin donație, câteva panouri solare, aceștia nu își permit să achite costurile pentru bateriile și convertoarele necesare pentru a le folosi.

În fiecare an, centrala solară Rubi, care se află la circa 600 de metri de mica așezare cu 150 de localnici, produce 440 GWh. Practic, producția de energie este suficientă pentru a alimenta 351.000 de locuințe, arată BBC.

„În Peru, sistemul a fost conceput în jurul profitabilității. Nu s-a făcut niciun efort pentru conectarea zonelor slab populate”, a explicat Carlos Gordillo, expert în energie la Universitatea Santa María din Arequipa. „Ne-am alăturat proiectului guvernamental de a aduce electricitate la Pampa Clemesi și am construit deja o linie dedicată pentru ei. Am finalizat și prima fază a proiectului de electrificare, cu 53 de stâlpi de înaltă tensiune gata de funcționare”, a declarat Marco Fragale, director executiv Orygen în Peru, pentru BBC News Mundo.

S-au folosit circa 4.000 de metri de cablu subteran pentru alimentarea orașului. Conectarea locuințelor la rețeaua electrică revine Guvernului. Planul arăta că alți 2 kilometri de cabluri trebuiau să fie instalați de Ministerul Minelor și Energiei. Lucrările nu au fost demarate la data promisă, în martie 2025.

În tot acest timp, cei 150 de locuitori visează să aibă un trai diferit.

