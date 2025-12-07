Prima pagină » Actualitate » Orașul invadat de măgari: animalele dau năvală în gospodării și la evenimente

Orașul invadat de măgari: animalele dau năvală în gospodării și la evenimente

07 dec. 2025, 14:34, Actualitate

Există un loc în apropiere de Los Angeles unde măgarii umblă liber și dau buzna în nunți sau petreceri organizate în aer liber. Animalele sălbăticite au provocat multe bătăi de cap, până când au devenit o cauză în sine. În Reche Canyon, în sudul Californiei, urecheații crează o mulțime de probleme insolite, dar comunitatea refuză să-i exileze în Texas, publică Mediafax.

Reche Canyon este un cartier în mare parte semirural, la 60 de mile est de centrul Los Angelesului, în regiunea cunoscută ca Inland Empire. Fermele sunt înconjurate de cartiere suburbane mai noi. Este locul în care senzația de oraș se termină și începe cea de țară, un spațiu unde oamenii cresc găini, merg cu motociclete de teren și trag cu arma. Unii dețin cai și merg călare pe dealurile din jur. Șoferii alimentează la una dintre cele două pompe ale singurei benzinării, numită Hitchin Post. Evident, măgarii sălbatici nu puteau să lipsească din peisaj.

Măgarii au ajuns să transforme grădinile îngrijite cu migală în pastă vegetală. Lasă poteci de balegă în fața caselor. Iar vecinii se ceartă între ei pentru că unii hrănesc animalele, scrie Mediafax.

Totuși, când a venit momentul să se ia în calcul evacuarea acestora, a devenit clar că măgarii erau, pentru mulți locuitori, o pacoste, dar erau pacostea lor.

Anul trecut, oficialii din comitatul San Bernardino au crezut că fac un bine localnicilor aducând o organizație de salvare a măgarilor pentru a reloca animalele sălbatice în Texas. În schimb, demersul a fost întâmpinat cu revoltă. Localnicii au pornit o campanie pentru a-i păstra și au realizat abțibilduri cu mesajul „We Our Donkeys”. Au existat confruntări tensionate între rezidenți și echipa de salvare care încerca să strângă animalele.

Mulți localnici doreau însă ca animalele să rămână aproape și au cerut ca autoritățile să colaboreze cu un grup local. Oficialii comitatului și-au apărat decizia, spunând că au ales organizația din Texas datorită resurselor sale. Rezidenții au circulat petiții online și au umplut sălile ședințelor consiliului comitatului. Au reușit să pună presiune și să anuleze contractul cu Peaceful Valley Donkey Rescue.

Atentate misterioase

O serie misterioasă de atacuri asupra măgarilor i-a pus pe locuitori și oficiali în alertă maximă. Cineva continuă să tragă cu arcul în animale, rănind cel puțin trei dintre ele în ultimele luni. Anchetele Departamentului de Servicii pentru Animale din Riverside și ale șerifului sunt în desfășurare, dar nu s-au făcut arestări.

Nimeni nu știe exact câți măgari trăiesc în zonă, dar o estimare vorbește despre aproximativ 1.000.

Dar, există indicatoare galbene cu negru pentru traversarea măgarilor, presărate de-a lungul singurului drum principal care traversează comunitatea, aflată la granița dintre comitatele San Bernardino și Riverside. Fotografii ale animalelor – blana cenușie, urechile mari, spatele cu dungi în formă de cruce – atârnă pe pereții caselor.

Statuete cu măgari stau la intrarea în locuințe. Mulți dintre ei primesc chiar nume. Locuitorii pun jgheaburi cu apă pe proprietățile lor întinse, pentru a le potoli setea.

Măgarii au dat buzna chiar și la o nuntă în curte. Ross și Amanda Warner, mirele și mireasa, nu s-au supărat. Ei păstrează acum un indicator „burro crossing” pe proprietatea lor de patru hectare și jumătate.

„Dacă măgarii ar dispărea din acest canion, canionul nu ar mai fi la fel”, a spus domnul Warner, preluat de Mediafax.

