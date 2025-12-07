Odiseea lui Choco. Un cățel a ajuns acasă de Sărbători după 5 ani de vagabondaj. Fugarul a fost găsit la 3.200 de kilometri distanță

O familie din California și-a recuperat câinele la care renunțase să mai spere. Choco a dispărut în 2021, dar a fost găsit cinci ani mai târziu, la peste 3.200 de kilometri distanță, în Michigan. Povestea revederii a emoționat o lume întreagă, scrie WBRC FOX6 News.

Choco, un metis de teckel din Antelope, Sacramento, a dispărut în anul 2021. Familia a continuat să îl caute, dar fără succes. Miercuri, după cinci ani de dor și suferință, a venit vestea incredibilă: Choco fusese găsit în apropiere de Detroit, în Michigan, legat de un gard, la mai mult de 3.200 de kilometri de casă.

Animalul a fost fost dus la un adăpost de animale, unde a fost îngrijit și vaccinat, iar voluntarii au descoperit că avea microcip și, astfel, au reușit să identifice familia.

Misterul lui Choco

Nimeni nu știe cum a ajuns câinele atât de departe, dacă a fost furat, dacă a călătorit cu cineva sau dacă a trecut pe la mai multe familii. Răspunsul rămâne un mister total. Dar ceea ce se știe cu certitudine este că reîntoarcerea lui acasă a fost posibilă datorită unei combinații de noroc și solidaritate. Microcipul a permis identificarea rapidă, organizația Helping Paws and Claws a intervenit imediat, iar o femeie necunoscută a donat suma necesară pentru a-l duce pe Choco înapoi acasă, în California.

Un artist al evadării

Patricia, stăpâna câinelui, recunoaște că aproape renunțase la orice speranță. „Am descoperit că e un artist al evadării”, a povestit ea despre Choco, care dispăruse în urmă cu cinci ani. Când a primit telefonul că animalul a fost găsit, femeia a rămas șocată.

Între California și Michigan este o distanță de peste 3.000 de kilometri. Și, deși familia lui Choco s-a mărit între timp, Patricia mărturisește că abia acum se simte… întreagă. După zborul spre California și o scurtă călătorie cu mașina, Choco a ajuns din nou în casa pe care o lăsase în urmă cu cinci ani. Pentru familia lui, e finalul perfect al unei povești care a trecut prin toate: pierdere, speranță, mister și, în cele din urmă, o reîntâlnire neașteptată.

Recomandarea autorului: