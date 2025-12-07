Prima pagină » Actualitate » Odiseea lui Choco. Un cățel a ajuns acasă de Sărbători după 5 ani de vagabondaj. Fugarul a fost găsit la 3.200 de kilometri distanță

Odiseea lui Choco. Un cățel a ajuns acasă de Sărbători după 5 ani de vagabondaj. Fugarul a fost găsit la 3.200 de kilometri distanță

Rene Pârșan
07 dec. 2025, 13:02, Actualitate
Odiseea lui Choco. Un cățel a ajuns acasă de Sărbători după 5 ani de vagabondaj. Fugarul a fost găsit la 3.200 de kilometri distanță

O familie din California și-a recuperat câinele la care renunțase să mai spere. Choco a dispărut în 2021, dar a fost găsit cinci ani mai târziu, la peste 3.200 de kilometri distanță, în Michigan. Povestea revederii a emoționat o lume întreagă, scrie WBRC FOX6 News.

Choco, un metis de teckel din Antelope, Sacramento, a dispărut în anul 2021. Familia a continuat să îl caute, dar fără succes. Miercuri, după cinci ani de dor și suferință, a venit vestea incredibilă: Choco fusese găsit în apropiere de Detroit, în Michigan, legat de un gard, la mai mult de 3.200 de kilometri de casă.

Animalul a fost fost dus la un adăpost de animale, unde a fost îngrijit și vaccinat, iar voluntarii au descoperit că avea microcip și, astfel, au reușit să identifice familia.

Misterul lui Choco

Nimeni nu știe cum a ajuns câinele atât de departe, dacă a fost furat, dacă a călătorit cu cineva sau dacă a trecut pe la mai multe familii. Răspunsul rămâne un mister total. Dar ceea ce se știe cu certitudine este că reîntoarcerea lui acasă a fost posibilă datorită unei combinații de noroc și solidaritate. Microcipul a permis identificarea rapidă, organizația Helping Paws and Claws a intervenit imediat, iar o femeie necunoscută a donat suma necesară pentru a-l duce pe Choco înapoi acasă, în California.

Un artist al evadării

Patricia, stăpâna câinelui, recunoaște că aproape renunțase la orice speranță. „Am descoperit că e un artist al evadării”, a povestit ea despre Choco, care dispăruse în urmă cu cinci ani. Când a primit telefonul că animalul a fost găsit, femeia a rămas șocată.

Între California și Michigan este o distanță de peste 3.000 de kilometri. Și, deși familia lui Choco s-a mărit între timp, Patricia mărturisește că abia acum se simte… întreagă. După zborul spre California și o scurtă călătorie cu mașina, Choco a ajuns din nou în casa pe care o lăsase în urmă cu cinci ani. Pentru familia lui, e finalul perfect al unei povești care a trecut prin toate: pierdere, speranță, mister și, în cele din urmă, o reîntâlnire neașteptată.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Fotografii la buletinul de vot, vot fără drept, turism electoral. MAI a raportat mai multe incidente în secțiile de votare din București și din alte localități
14:12
Fotografii la buletinul de vot, vot fără drept, turism electoral. MAI a raportat mai multe incidente în secțiile de votare din București și din alte localități
ALEGERI 2025 Stelian Bujduveanu a votat. Rugămintea primarului interimar al Capitalei pentru viitorul edil
14:07
Stelian Bujduveanu a votat. Rugămintea primarului interimar al Capitalei pentru viitorul edil
FLASH NEWS Nicuşor Dan s-a rătăcit în cabina de vot. Perdeluţa i-a dat cele mai mari bătăi de cap. Nu mai ştia pe unde să iasă
13:55
Nicuşor Dan s-a rătăcit în cabina de vot. Perdeluţa i-a dat cele mai mari bătăi de cap. Nu mai ştia pe unde să iasă
ACTUALITATE O ofertă de nerefuzat. Salarii de mii de euro în Elveția pentru o calificare la îndemâna oricărui român
13:49
O ofertă de nerefuzat. Salarii de mii de euro în Elveția pentru o calificare la îndemâna oricărui român
Mediafax
Pe cine avantajează prezența mică la alegerile din București
Digi24
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg
Cancan.ro
Și-a părăsit iubita medic pentru Rodica Stănoiu! Noi detalii despre 'puiuțul' fostei ministrese a Justiției
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
Primele rezultate. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
Cancan.ro
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Empatie inteligentă: cum să îți pese fără să te epuizezi
CONTROVERSĂ Spania investighează dacă un focar de pestă porcină a apărut în urma unor scurgeri din laborator
14:17
Spania investighează dacă un focar de pestă porcină a apărut în urma unor scurgeri din laborator
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 După ce s-a implicat activ în alegerile prezidențiale, Andreea Raicu cheamă acum lumea la vot pentru Primăria Generală: „Prezența la vot este mică!”
13:40
După ce s-a implicat activ în alegerile prezidențiale, Andreea Raicu cheamă acum lumea la vot pentru Primăria Generală: „Prezența la vot este mică!”
EXTERNE Europa vrea să-l convingă pe Volodimir Zelenski să nu fie de acord cu retragerea trupelor și cedarea de teritorii în Donbas
13:38
Europa vrea să-l convingă pe Volodimir Zelenski să nu fie de acord cu retragerea trupelor și cedarea de teritorii în Donbas
EVENIMENT Un alpinist austriac și-a abandonat iubita în Alpi. Femeia a murit înghețată pe vârful Grossglockner
13:32
Un alpinist austriac și-a abandonat iubita în Alpi. Femeia a murit înghețată pe vârful Grossglockner
CONTROVERSĂ CTP atacă decizia președintelui de a retrimite legea extremismului în Parlament: E ceva „întunecos și rece” în dl Nicușor Dan?
13:30
CTP atacă decizia președintelui de a retrimite legea extremismului în Parlament: E ceva „întunecos și rece” în dl Nicușor Dan?

Cele mai noi