26 aug. 2025, 21:46, Actualitate
Organizatorii unui festival din Galați au anunțat polițiștii de la IMIGRĂRI după ce s-au trezit pe scenă cu doar 3 artiști din Congo, în loc de 13
FOTO - Captură video

O situație incredibilă a fost înregistrată la Galați, acolo unde un grup folcloric din Congo a ajuns la Festivalul Internațional de Folclor cu doar trei membri, în loc de 13. Organizatorii au alertat polițiștii de la Imigrări, care au luat deja primele măsuri.

Artiștii africani urmau să urce pe scena festivalului de folclor din Galați, alături de alte 11 ansambluri din țară și străinătate, doar că din formula completă au ajuns doar trei. Organizatorii au așteptat ca grupul să își termine prestația, după care au alertat Poliția.

„Am și informat organele competente, prin care le-am adus la cunoștință că noi am invitat un grup de 13 persoane și s-au prezentat la scenă doar trei”, a precizat pentru România TV Vali Viorel Sandu, directorul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galați.

Potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), grupul din Congo intrase legal în țara noastră și urma să cânte în mai multe județe la festivaluri de folclor. Înainte de a ajunge la Galați, membri trupei au fost la Ialomița, unde formula era completă.

„Cele 13 persoane, dintre care patru din Maroc și nouă din Congo, au intrat în țara noastră la data de 11 august cu viză de scurtă ședere pentru desfășurarea de activități culturale, valabile până la data de 26, respectiv 27 august. Având în vedere că 10 dintre străini nu au respectat scopul pentru care li s-a acordat viza de scurtă ședere, polițiștii de Imigrări din Galați au procedat la revocarea vizelor și au emis pe numele străinilor decizii de returnare. De asemenea, concomitent cu decizia de returnare, va fi dispusă și măsura interzicerii intrării pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene pentru o perioadă de șase luni”, a declarat Maria Cristea, purtător de cuvânt IGI.

VIDEO – România TV

