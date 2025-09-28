Ovidiu Dragoș Argeșanu, parapsiholog și terapeut, despre „DIETA” prin care ne creștem sufletul: „Slavă Domnului, există!”

Adrian Artene a revenit sâmbătă, 27 septembrie, cu un nou episod special al podcastului ATLCEVA. De această dată, invitatul său a fost Ovidiu Dragoș Argeșanu, parapsiholog, terapeut și autor, cunoscut pentru abordările sale unice asupra vieții spirituale și pentru modul în care reușește să explice concepte aparent abstracte, făcându-le accesibile publicului larg.

Într-un dialog deschis și intens, Adrian Artene și Ovidiu Dragoș Argeșanu explorează teme care ne preocupă pe toți, dar pe care rareori avem curajul să le discutăm în profunzime: ce este sufletul, ce rol au îngerii păzitori în viața noastră și cum putem înțelege mai bine legătura dintre lumea materială și cea spirituală.

Printre altele, el a vorbit și despre despre „dieta” prin care ne creștem sufletul…

„Slavă Domnului, există o «dietă» pentru suflet… și dacă mă strădui să facă ceva pentru oameni este să-i învăț să-și curețe, vindece, mărească sufletul. Toți primim, la naștere, un talant… ăsta e sufletul nostru Ce facem cu el și cât aducem înapoi? Pentru că toți dintre noi, când venim pe pământ, primim cadou un talant și promitem să aducem mai mulți. Dar, de multe ori, îl îngropăm… de teamă să nu-l pierdem. Și atunci apare următoarea problemă: cum îmi cresc talanții? O formă să-mi cresc talanții este propăvăduirea. Propăvăduirea adevărului nu înseamnă numai propăvăduirea lui Iisus Hristos și a Bibliei – și mai știu eu ce – ci orice adevăr. Că în lume există neadevărul și adevărul. Că neadevărul înseamnă un adevăr care este pervertit… și mai trebuie să înțelegeți un lucru, că sufletul este parte din divinitate, deci parte din adevăr. Și atunci orice lucru neadevărat pe care îl transform în adevăr se transformă în suflet. Adică dacă iau un neadevăr, îl explic și-l transform în adevăr se transformă, în realitate, în suflet. Partea interesantă este că, din păcate, printre adevăruri s-au ascuns și neadevăruri, dar foarte subtil, și atunci dacă eu iau fiecare neadevăr și-l transform automat se schimbă și treaba asta. (…) Pe mine m-a interesat cum se transformă întunericul în lumină sau cum se transformă un lucru negativ în sens pozitiv. (…) Care diferența între noi și unul care trăiește în junglă? Educația! Dacă iei un om alb și îl crești în junglă, va fi exact ca și ceilalți, atât de importantă este educația. Educația este cea care transformă un demon în înger”, a afirmat Ovidiu Dragoș Argeșanu, în cadrul podcastului ALTCEVA.

Acest episod promite să fie o incursiune captivantă în universul nevăzut, un schimb de idei ce depășește granițele cotidianului și ridică întrebări fundamentale: Cine suntem dincolo de corpul fizic? Cum ne influențează ghizii spirituali? Și mai ales, cum putem trăi în armonie cu aceste dimensiuni subtile?

Prin exemple concrete, experiențe personale și explicații clare, Ovidiu Dragoș Argeșanu deschide o perspectivă diferită asupra existenței, invitând ascultătorii să privească dincolo de ceea ce se vede și să descopere resursele interioare care ne pot ghida spre echilibru și vindecare.

