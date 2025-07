Starul heavy metal Ozzy Osbourne a murit, marți, la vârsta de 76 de ani, potrivit Sky News. Decesul survine la doar câteva săptămâni după ce s-a reunit cu colegii săi din trupa Black Sabbath și a susținut un concert uriaș de adio pentru fanii săi.

„Cu mai multă tristețe decât pot exprima simple cuvinte, trebuie să anunțăm că iubitul nostru Ozzy Osbourne a decedat în această dimineață. A fost alături de familia sa și înconjurat de dragoste”, a precizat familia artistului, prin intermdiul unui comunicat, potrivit Sky News.

În urmă cu mai puțin de trei săptămâni, la concertul de adio, Osbourne le spunea fanilor săi: „Nu aveți idee cum mă simt, vă mulțumesc din adâncul inimii mele.”

Concertul de la Villa Park a fost anunțat la începutul acestui an de Sharon, care a spus că este hotărât să le ofere fanilor „despărțirea perfectă”. A fost un concert organizat cu reprezentații ale unora dintre trupele sale preferate, inclusiv Metallica și Guns’n’Roses, pentru „ultima plecăciune” a artistului în vârstă de 76 de ani.

Osbourne a fost pionier în heavy metal, cu trupa „Black Sabbath, înainte de a avea un succes imens. A fost cunoscut pentru hituri precum „Iron Man”, „Paranoid”, „War Pigs”, „Crazy Train” și „Changes”, atât cu trupa, cât și ca vedetă solo.

Cântărețul și-a găsit și un alt tip de faimă datorită reality show-ului MTV din anii 2000, The Osbournes, care a urmărit viața oarecum haotică a starului crescut în Birmingham, în Los Angeles, alături de soția sa, Sharon, și doi dintre copiii lor, Kelly și Jack.

A avut boala Parkinson și a suferit alte probleme de sănătate în ultimii ani, inclusiv complicații cauzate de rănile suferite într-o căzătură din 2019.

După ce a fost forțat să anuleze concertele din turneu, a făcut o apariție surpriză unică pe scena din Birmingham pentru a încheia Jocurile Commonwealth-ului din 2022.

De-a lungul carierei sale, Osbourne a fost inclus în UK Music Hall of Fame și în US Rock And Roll Hall Of Fame – de două ori pentru ambele, cu Black Sabbath și ca artist solo.

De asemenea, are o stea pe Hollywood Walk Of Fame – precum și pe Broad Street din Birmingham – un Ivor Novello și cinci premii Grammy din 12 nominalizări. În plus, a primit – de-a lungul anilor – și alte distincții, cum ar fi premiul Godlike Genius al NME și premiul Living Legend al Classic Rock.

Osbourne o lasă în urmă pe soția sa, Sharon, și pe copiii lor, Aimee, Kelly și Jack, precum și cei doi copii mai mari, Jessica și Louis, din prima căsătorie cu Thelma Riley, dar și nepoți.

