P. Diddy, CONDAMNAT la patru ani de închisoare. Artistul a implorat iertare în fața judecătorului: „Mi-e atât de rușine"

P. Diddy, CONDAMNAT la patru ani de închisoare. Artistul a implorat iertare în fața judecătorului: „Mi-e atât de rușine”

Ruxandra Radulescu
04 oct. 2025, 19:57, Actualitate
P. Diddy, CONDAMNAT la patru ani de închisoare. Artistul a implorat iertare în fața judecătorului:

Magnatul hip-hop Sean „Diddy” Combs a fost condamnat vineri la 50 de luni de închisoare, patru ani și două luni, după ce a fost găsit vinovat pentru acuzații legate de prostituție, care le-au implicat pe două dintre fostele sale iubite. 

Avocații lui Combs au pledat pentru o pedeapsă de 14 luni, spunând că clientul lor s-a reformat după ce a executat 13 luni într-o închisoare din New York, dar procurorii au cerut 11 ani, invocând istoricul său de violență domestică.

Pe lângă detaliile procurorilor privind abuzurile comise de Combs, instanța a audiat mai mulți dintre copiii lui Combs, unii plângând deschis; avocați ai apărării care l-au numit inspirator; și, în final, însuși Combs, care își cerea scuze.

În final, judecătorul Arun Subramanian a spus că o pedeapsă semnificativă este necesară ca factor de descurajare și pentru a transmite un mesaj.

Înainte ca judecătorul să pronunțe sentința de 50 de luni, Combs s-a adresat instanței – primele sale cuvinte publice de la începerea procesului.

Combs și-a cerut scuze victimelor sale, numindu-le în mod specific pe cele două foste iubite ale sale, Casandra Ventura și „Jane”, care au depus mărturie sub un pseudonim.

„Acțiunile mele au fost dezgustătoare și rușinoase”, a spus el. „M-am pierdut în exces, m-am pierdut în ego-ul meu.”

A continuat să-și ceară scuze mamei sale și copiilor săi.

„Îmi pare atât de rău. Meritau mai mult”, a spus el, referindu-se la cei șapte copii ai săi, majoritatea fiind în sala de judecată.

Apoi l-a implorat pe judecător să-i ofere o a doua șansă.

„Nu am pe nimeni de învinovățit în afară de mine. Știu că mi-am învățat lecția.”

Ce acuzații i s-au adus lui P. Diddy

În procesul federal, desfășurat la New York și care a durat aproape două luni, procurorii l-au acuzat pe Combs că și-a folosit statutul de celebritate și vastul imperiu comercial pentru a conduce o organizație infracțională, ce implica trafic sexual cu fostele sale iubite.

Procurorii au susținut că Combs a traficat femei prin intermediul întâlnirilor în cadrul cărora plătea escorte masculine pentru a întreține relații sexuale cu iubitele sale în timp ce el filma.

Autoritățile au susținut că Sean Combs le-a constrâns pe femei la întâlniri sexuale nedorite sun influența drogurilor și a violenței fizice.

Combs, în vârstă de 55 de ani, a fost găsit nevinovat în iulie pentru cele mai grave acuzații împotriva sa, grup infracțional și trafic sexual în ceea ce le privește două foste iubite ale sale, doamna Ventura și „Jane”. El a fost condamnat pentru două acuzații de transport în scopul prostituției.

Foto: Profimedia

