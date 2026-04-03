Paleologu: „Îl mai țineți minte pe imbecilul care spunea că furtul coifului „a fost prețul integrării noastre în Schengen”? E în continuare președintele Comisiei pentru cultură. La cine se referă Paleologu

Bianca Dogaru
Paleologu: „Îl mai țineți minte pe imbecilul care spunea că furtul coifului „a fost prețul integrării noastre în Schengen”? E în continuare președintele Comisiei pentru cultură. La cine se referă Paleologu

Theodor Paleologu critică, printr-o postare pe Facebook, menținerea lui Mihail Neamțu la conducerea Comisiei pentru Cultură din Camera Deputaților. El amintește de declarația sa controversată din ianuarie anul trecut, când acesta a justificat furtul coifului de la Coțofenești ca fiind un cost necesar pentru integrarea României în Schengen.

Paleologu afirmă că deputatul AUR a considerat furtul tezaurului românesc drept un preț necesar pentru a obține sprijinul Olandei în vederea intrării în spațiul Schengen. Conform mesajului postat de Paleologu, este inacceptabil ca o persoană care a oferit o astfel de explicație pentru pierderea patrimoniului național să decidă în continuare soarta culturii române.

„Îl mai țineți minte pe imbecilul care spunea în ianuarie 2025 că furtul coifului de la Coțonefești „a fost prețul integrării noastre în Schengen”? E în continuare președintele comisiei pentru cultură de la Camera Deputaților.”

Ce declara Neamțu după furtul tezaurului din muzeul Drents

„În momentul în care ne-am gândit să organizăm o expoziție la Assen am ținut cont de tot ceea ce înseamnă imaginea României. Noi nu eram atunci în Schengen. Olanda era una din țările importante, de care depindea accesul României. Deci ăsta a fost prețul integrării noastre în Schengen,” a fost declarația lui Neamțu de la acea vreme.

De amintit că, mai multe exponate din tezaurul dacic, printre care Coiful de Aur de la Coţofeneşti și trei brățări de la Sarmizegetusa Regia, au fost furate din Muzeul Drents din Assen (Țările de Jos) în luna ianuarie 2025. Un an mai târziu, pe 2 aprilie 2026, autoritățile olandeze au anunțat recuperarea coifului de la Coțofenești, împreună cu 2 dintre ceie 3 brățări furate.

