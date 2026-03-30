Prima pagină » Actualitate » Paleologu se ceartă cu fostul soț al Dianei Soșoacă. Ce replici au schimbat cei doi pe Facebook

Paleologu se ceartă cu fostul soț al Dianei Soșoacă. Ce replici au schimbat cei doi pe Facebook

Paleologu se ceartă cu fostul soț al Dianei Soșoacă. Ce replici au schimbat cei doi pe Facebook

Theodor Paleologu se ceartă cu Silvestru Șoșoacă, fostul soț al Dianei Șoșoacă. Acesta a postat pe Facebook un mesaj de la Silvestru Șoșoacă, pe care îl face un „campion la categoria grea”, după publicarea cărții sale, „Ce ne facem cu atîția proști”.

„Cartea mea „Ce ne facem cu atîția proști?” a stîrnit un tsunami de furie și insulte orduriere. Cel mai mult m-am bucurat azi de comentariul injurios al domnului Silvestu Șoșoacă, un campion la categoria grea”, a scris Paleologu pe Facebook, publicând și mesajul pe care i l-a transmis Silvestru Șoșoacă.

„Nu ești tu ăla care a spus că va muri de foame, dacă i se taie fondurile USAID?… ai aranjat să primești pomană în continuare, nu-i așa?”.

Theodor Paleologu: „Dăm de proști la tot pasul”

Theodor Paleologu a publicat în acest an cartea cu pricina. În descriere, acesta spune:
„Dăm de proști la tot pasul: în familie, la birou, pe stradă, la piață, în trafic, printre prieteni și colegi, în instituții, partide,biserici și asociații. Ne amuză, ne enervează, ne plictisesc, ne deprimă, iar uneori sînt chiar chitiți să ne facă rău. Ce ne facem, așadar, cu atîția proști? Cum facem să nu ne strice cheful de viață, să nu ne contamineze, să nu ne prindă în capcana prostiei lor? Și cum evităm capcanele prostului interior care sălășluiește în fiecare dintre noi?” – Theodor Paleologu

O carte care oferă nu doar posibile răspunsuri, ci și context pentru aceste întrebări, pornind de la rădăcinile prostiei și trecînd prin soluțiile cîtorva minți strălucite sau curente de gîndire de-a lungul istoriei – de la Socrate la cinici, stoici sau creștini și pînă la Erasmus, Voltaire, Caragiale, Flaubert sau… Paleologu însuși”. Cartea a fost publicată la Editura Trei.

Ce sunt fondurile USAID la care face referire Silvestru Șoșoacă

Fondurile USAID reprezintă asistență financiară nerambursabilă oferită de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, o agenție a guvernului SUA, ca să sprijine dezvoltarea economică, democrația, sănătatea și educația în diverse țări. Aceste fonduri funcționează ca granturi pentru proiecte civile, orientate spre dezvoltare și asistență umanitară.

Autorul recomandă:

România, fără ministru al Educației de peste o lună. Theodor Paleologu: „Să accepți funcția e un act de inconștiență"

