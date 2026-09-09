Blocajul de pe Canalul Sulina se agravează, iar problemele afectează și navele care încearcă să ajungă în Marea Neagră. În prezent, aproximativ 13 nave așteaptă să părăsească canalul, iar perioada de așteptare a ajuns între 3 și 4 zile, față de aproximativ 24 de ore în mod obișnuit. Situația a dus și la creșterea costurilor pentru transportul cerealelor provenite din porturile ucrainene de la Dunăre, conform Mediafax.

Katerina Kononenko, manager de operațiuni în cadrul companiei ucrainene Avalon Shipping, specializată în transport și servicii maritime și cu sediul la Galați, a anunțat astăzi, 9 septembrie, pe LinkedIn că mai multe nave sunt blocate pe Canalul Sulina. Katerina Kononenko susține că aproximativ 13 nave așteaptă în zona Milei 36, unde trebuie efectuate formalitățile necesare înainte ca acestea să poată părăsi canalul și să își continue drumul spre Marea Neagră.

Doar 6 nave pot staționa în zona Tulcea

Managera de operațiuni în cadrul companiei ucrainene a adăugat că în zona Tulcea pot staționa doar șase nave, iar restul trebuie să aștepte în zona Ceatal. Această zonă e una dintre punctele de bifurcație a Dunării în Deltă.

„Cu cât lăsăm mai multe nave să intre în canal, cu atât mai multe nave vor trebui să iasă. Iar acum problema începe să afecteze nu doar intrarea, ci și ieșirea”, a susținut Katerina Kononenko.

Există posibilitatea ca navele să stea mai mult de 4 zile blocate

Navele sunt nevoite sa stea câte 3 sau 4 zile în loc de o zi, cum era înainte. Cu toate astea, dacă blocajul continuă să crească, navele vor sta și mai mult de atat, avertizează Katerina.

„Cred că acest număr va continua să crească. Recomand să urmăriți cu atenție prognoza meteo din regiune”, a relatat managerul.

Compania ucraineană Avalon Shipping operează pe Sulina și în porturile din Dunăre, precum și în porturile Izmail și Reni.

Blocajul nu se limitează doar la navele care încearcă să iasă din Canalul Sulina. La începutul acestei săptămâni, în zona de acces erau 80 de nave care așteptau să tranziteze canalul. Cele care aveau ca destinație porturile ucrainene erau nevoite să aștepte câte 14 sau 17 zile, în timp ce pentru navele care mergeau către porturile românești perioada de așteptare era estimate la 3-5 zile.

Prețul transportului crește din cauza întârzierilor

Timpul mai mare petrecut de nave în așteptare a început să se resimtă și în costurile transportului de cereale. Cum numărul navelor disponibile pentru transport este mai redus, iar cursele sunt întârziate, tarifele de transport au crescut.

Analiștii de la ASAP Agri spun că într-o singură săptămână, costurile pentru transportul cerealelor pe rutele mai scurte, către porturile din Marea Marmara și de pe coasta estică a Greciei, au urcat cu aproximativ 10 dolari pe tonă. Pentru destinațiile mai îndepărtate, precum estul Mării Mediterane, Italia sau porturile mediteraneene din Spania, majorarea a fost și mai mare, de aproximativ 20-25 de dolari pe tonă.

Scumpirile nu au afectat doar transportul maritim. Tarifele pentru transportul cu barje au crescut cu aproape 5 euro pe tonă. Un exemplu e ruta pentru porumbul transportat pe Dunăre către Egipt. La începutul lunii, costul transportului se apropia de 100$ pe tonă, după ce în jurul jumătății lunii august era de 69 $ pe tonă.